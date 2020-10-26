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E-devlet abonelik iptal etme nasıl yapılır? E-devlet online abonelik sözleşme feshi başvurusu

Abonelik iptal işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar E-Devlet abonelik iptal etme nasıl yapılır merak ediyordu. E-Devlet abonelik sözleşme feshi başvurusu hakkında detaylar açıklandı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:05
E-devlet abonelik iptal etme nasıl yapılır? E-devlet online abonelik sözleşme feshi başvurusu
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Abonelik iptali işlemleri hemen hemen herkes için büyük bir sorundu. Yeni düzenleme ile birlikte abonelik iptali işlemleri için kurumlara gitmeye gerek kalmayacak. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 23. Maddesine “Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir” ifadesi eklendi.

Yapılan yeni düzenleme sonrası abonelik iptal işlemleri online olarak e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

E-Devlet abonelik iptali kararı

Abonelik iptali işlemleri kapsamında alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin ‘Fesihte takip edilecek husus ve feshin sonuçları” başlığının 23. Maddesinde değişikliğe gidilerek abonelerin sözleşmelerini istedikleri zaman sona erdirebileceğine yer verildi. Söz konusu maddede abonelerin iptal işlemlerini nasıl yapacaklarına da yer verildi. Buna göre;

  • Aboneler yetkili kuruma yazılı olarak başvuru yapabiliyor.
  • Teyit edilmiş olan faks numarası üzerinden iptal başvurusu yapılabiliyor.
  • Elektronik imza ile gönderilen metinlerle iptal işlemi yapılabiliyor.

Bu maddelerin dışında e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurular için şu ifadelere yer verildi;


“Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol edilerek fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır' şeklindeki birinci fıkrasında, fesih başvuru yöntemleri sayılmış olup, kurumumuz bunların dışında da yöntem belirleme yetkisine haizdir. Bu kapsamda teknolojik imkânlardan da faydalanarak tüketicilere daha kolay ve hızlı bir şekilde fesih başvurusu yapabilme imkânının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile fesih başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi mümkün olacaktır."

Taahhütler ne olacak?

Yapılan düzenleme sonrası iptal işlemiyle birlikte taahhütlerin ne olacağı merak konusu olmuştu. Taahhütleri devam eden ve iptal işlemi yapanlar cayma bedeli ödeyecek.

Söz konusu cayma bedeli kapsamına Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz açıklamada bulundu. Deniz, iptal işlemi ve cayma bedeli kapsamında şu ifadeleri kullandı;

“İptal için bayiye gitmek ya da faks çekmek gerekiyor. Faks ulaşmıyordu, teyidi alınamıyordu, süreçler çok uzuyordu. Binlerce tüketici sorun yaşıyordu. Böyle bir uygulamanın olması uzun zamandır konuşuluyordu. Artık- e-Devlet üzerinden yapılabilmesi çok büyük avantaj. Sözleşmenin bu şekilde iptal edilebiliyor olması çok yerinde bir karar oldu.”

 

E-Devlet sistemi üzerinden abonelik iptali nasıl yapılacak?

İntenet, telefon ve buna benzer şekilde abonelikleri olan kişiler aboneliklerini iptal etmek için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. E-Devlet sistemine girdikten sonra arama bölümüne abonelik iptali yazarak karşınıza çıkan bilgileri doldurun ve iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
AbonelikİPTALE-devlet
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