İstanbul 12°
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...

E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları

Abonelik iptal işlemleri artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar E-Devlet abonelik iptal başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:19
E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları
Takip Et:

Elektronik sistemlerin gelişmesiyle birlikte birçok işlem online olarak yapılmaya başladı. Ülkemizde kullanılan e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlem tek tıkla yapılabiliyor. Gün geçtikçe içeriğini genişleyen e-Devlet sistemi son olarak abonelik iptal işlemlerini de bünyesine kattı.

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların banka, devlet daireleri gibi yerlerde yapabilecekleri işlemler e-Devlet sistemine taşındı. Bu işlemlerden biri de abonelik iptalidir. Artık e-Devlet sistemi üzerinden telefon, intenet gibi aboneliklerin iptali yapılabilecek. 24 saat içerisinde iptal işlemleri gerçekleştirilecek.

E-Devlet abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır?

Abonelik iptali için bayilikleri gitme zorunluğu yeni uygulamayla birlikte kaldırıldı. BTK tarafından yapılan düzenleme kapsamında mobil telefon, Kablo TV ve intenet iptali gibi işlemler e-Devlet sistemiyle yapılacak. Abonelik iptali için başvuru yapılabilecek firmalar ise şu şekilde;

Turkcell

Türk Telekom

Vodafone

Vodafone Net

TurkNet

TT Net

TURKSAT

Digitürk

Superonline

TT Mobil

Millenicom

D-Smart

Abonelik iptali başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet sistemiyle abonelik iptali işlemi çok hızlı ve kolay şekilde yapılacak. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Abonelik fesih başvurusu” yazın. Ardından çıkan sayfada sizden istenen bilgileri girin ve son olarak onaylayın. Başvuru süreci 24 saat içerisinde sonuçlanacak ve size bildirilecektir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AbonelikİPTAL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, vaka sayılarında alarm veriyor! Sert tedbirler uygulanacak
Antalya, vaka sayılarında alarm veriyor! Sert tedbirler uygulanacak
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Mersin'de sağanak yağış bekleniyor
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Mersin'de sağanak yağış bekleniyor
Beklenen 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...
Beklenen 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...
Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Hava sıcaklıkları biranda düşecek!
Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Hava sıcaklıkları biranda düşecek!
Kamu görevlilerinin 2020 yılı Aralık ayı maaş bordrosu e-devlet üzerinden yayımlandı
Kamu görevlilerinin 2020 yılı Aralık ayı maaş bordrosu e-devlet üzerinden yayımlandı
İzmir'de istinat duvarı çökmesi nedeniyle 20 araçta hasar oluştu
İzmir'de istinat duvarı çökmesi nedeniyle 20 araçta hasar oluştu

Popüler Haberler

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu programda neden yok? Kemal Doğulu neden ayrıldı?
E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları
Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Evlenmek isteyen kişiler için kısmet açma duaları nelerdir? Hayırlı bir eş bulmak için okunacak dualar hangileri?
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kredi ile kurban satın alınabilir mi? Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi ile kurban kesilebilir mi? Diyanet açıkladı
Kredi kartı limiti nakite çevirilebilir mi? Kredi kartı nakite çevirme yöntemleri
11 Kasım saat 11:11'de 11 milyon fidan için geleceğe nefes kampanyası başvuru sayfası
İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
İş Güvenliği Uzmanı maaşları ne kadardır? 2020 Güncel İSG uzmanı maaşları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Koronavirüs cinsel yolla virüs bulaşır mı? Bu konuda nelere dikkat edilmeli?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.