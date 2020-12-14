E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları

Elektronik sistemlerin gelişmesiyle birlikte birçok işlem online olarak yapılmaya başladı. Ülkemizde kullanılan e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlem tek tıkla yapılabiliyor. Gün geçtikçe içeriğini genişleyen e-Devlet sistemi son olarak abonelik iptal işlemlerini de bünyesine kattı.

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların banka, devlet daireleri gibi yerlerde yapabilecekleri işlemler e-Devlet sistemine taşındı. Bu işlemlerden biri de abonelik iptalidir. Artık e-Devlet sistemi üzerinden telefon, intenet gibi aboneliklerin iptali yapılabilecek. 24 saat içerisinde iptal işlemleri gerçekleştirilecek.

E-Devlet abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır?

Abonelik iptali için bayilikleri gitme zorunluğu yeni uygulamayla birlikte kaldırıldı. BTK tarafından yapılan düzenleme kapsamında mobil telefon, Kablo TV ve intenet iptali gibi işlemler e-Devlet sistemiyle yapılacak. Abonelik iptali için başvuru yapılabilecek firmalar ise şu şekilde;

Turkcell

Türk Telekom

Vodafone

Vodafone Net

TurkNet

TT Net

TURKSAT

Digitürk

Superonline

TT Mobil

Millenicom

D-Smart

Abonelik iptali başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet sistemiyle abonelik iptali işlemi çok hızlı ve kolay şekilde yapılacak. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Abonelik fesih başvurusu” yazın. Ardından çıkan sayfada sizden istenen bilgileri girin ve son olarak onaylayın. Başvuru süreci 24 saat içerisinde sonuçlanacak ve size bildirilecektir.