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e-Devlet 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Bakıma muhtaç engelli bireylere her ay ödenen evde bakım maaşına ilişkin detaylar ortaya çıktı. E-devlet üzerinden 8 Şubat evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 22:36
e-Devlet 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama
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Şubat ayına girilmesiyle birlikte aylık ödenen evde bakım maaşının ne zaman yatacağı hakkında araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı, engelli ve bakıma muhtaç olan bireylere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir destektir.

8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Engelli vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları henüz ödenmedi. Evde bakım maaşları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacak.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Bakım maaşı ödemeleri e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna ‘’Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’’ yazarak tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin tüm detayları görüntüleyebilirsiniz.

SMS ile evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?

e-devlet sisteminin yanı sıra bakım aylığını sorgulama işlemi SMS ile de yapılmaktadır. Maaşını Ziraat Katılım Bankası’ndan alanlar, BAKIYE yazıp 4747’ye kısa mesaj göndererek bakiyelerini öğrenebilirler.

Evde bakım maaşı için başvurular nasıl yapılır?

Evde bakım maaşından yararlanmak isteyen bireylerin temelde 3 şartı karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporundan oluşmaktadır. Evde bakım aylığı alabilmek için aynı hanede yaşayan kişilerin net geliri toplanmakta ve hane halkı sayısına bölünmektedir. Başvurular engelli kişinin yaşadığı yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2020 yılında 1.554 TL olan evde bakım maaşı, ocak ayı zammından sonra haziran ayının sonuna kadar 1.657 TL olarak ödenecek. Bunun yanında engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen miktar da 3.088 TL’den 3.314 TL’ye yükseltildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:36
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Evde Bakım MaaşıEngelliE-devlet
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