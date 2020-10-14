İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

E-Devlet 2020 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama

E-Devlet AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 14.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 06:26
E-Devlet 2020 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama
Takip Et:

Acil durumlarda insanların güvenliğinin sağlanması için acil durum toplanma alanları oluşturulmuştur. AFAD tarafından oluşturulan bu alanlar sayesinde herhangi bir tehlikeli durumlarda insanlar burada koruma altına alınmaktadır.

AFAD nedir, özellikler nelerdir?

2009 yılında kurulan AFAD, tam adıyla Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı olarak bilinir. 5902 sayılı kanuna göre kurulan AFAD, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde, olayın düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve olayın yönetilmesine yardımcı olur. Özel olarak eğitim almış ekipler tarafından yaşanılan olaylar kontrol altına alınır.

AFAD acil durum toplanma alanlarının özellikleri nelerdir?

AFAD tarafından oluşturulan acil durum toplanma yerleri, herhangi bir bölgede yaşanan depremden sonra kişilerin can kaybına uğramaması adına yapılmış korunaklı yerlerdir. Sağlam ve güvenli zeminlerin bulunduğu yerlere yapılan sığınaklar sayesinde vatandaşlar, deprem sonrası herhangi bir etkide sıkıntı yaşamamaktadır.

Depremlerde zarar gören evlerin sonrasında yıkılma tehlikesi olduğu için, daha güvenli ve korunaklı alanlar oluşturan AFAD, dayanıksız ve zarar görmüş evlerde bulunan vatandaşları deprem sonrası bu korunaklı alanlara götürmektedir. Bu korunaklı toplanma alanları sayesinde deprem sonrası yaşanacak artçı depremler ile oluşacak can kaybını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu tarz alanlarda toplanan vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekiplerinin yardımları da kolayca ulaşmaktadır.

AFAD toplanma alanı sorgulamasının detayları nelerdir?


E-devlet sistemi üzerinden online bir şekilde sorgulanabilen toplanma alanları hakkında bilgi almak isteyenler şu bilgilere cevap vermelidir:

  • İl
  • İlçe
  • Mahalle / Köy
  • Cadde / Sokak

Bu bilgilere cevap veren vatandaşlar dijital ortam üzerinden kendilerine en yakın korunaklı alanları tespit edebilmektedir.

AFAD acil durum toplanma alanları nasıl belirlenir?

  • Bölgenin nüfusuna göre,
  • Olayın yaşandığı bölgeye yakınlığa göre,
  • Olayın yaşandığı bölgenin tahliyesinin kolaylığına göre,
  • Engelli ve yaşlı kişilerin kolay erişebilmesine göre,
  • Doğal afetlerden etkilenmeyecek zeminlere göre,
  • Zemin sıvılaşmasının olmadığı yerlere göre,
  • Fay hattı üzerinde olmamasına göre,
  • Etrafında yerleşim yerlerinin az olmasına göre,
  • Düz bir zemin olmasına göre,
  • Yapısal sorunları olmayan bir bölge olmasına göre,
  • Temel ihtiyaçlara yakınlığına göre,
  • Araba ulaşımının kolay olmasına göre

AFAD acil durum toplanma alanları belirlenmektedir.

AFAD amacı nedir?

AFAD’ın amacı deprem riskinin olduğu bölgelerde bu olayların yaşanabilmesinin en aza indirmek ve bu olayların gerçekleşmesi halinde gerekli tedbirleri uygulanmaktır. Kişileri eğiterek depreme karşı daha duyarlı ve daha bilgili olması için çalışan AFAD, bu sayede yaşanılacak olaylarda, kişilerin daha tedbirli ve sakin davranmasını sağlamayı amaçlar. Özel olarak eğitilen ekipler sayesinde olayları kontrol altına almayı hedefleyen AFAD, bu ekipler sayesinde olay sonrasında yaşanılacak paniği en aza indirmeye çalışır.

AFAD görevleri nelerdir?

AFAD’ın görevleri şu şekildedir:

  • Doğal afetlerde yaşanılacak olayları düzenlemek ve kontrol altına alıp can ve mal kaybını en aza indirmek.
  • Doğal afetler sonrasında insanların can kaybını önlemek için acil durum toplanma alanları oluşturmak.
  • Oluşturulan alanlara acil durum planlaması sağlamak.
  • Toplanma alanlarına dair önleyici stratejiler yayınlamak.
  • Toplanma alanlarını ilan etmek.
  • Deprem sonrası zarar gören yerleri depreme uygun olarak tekrar inşa etmek.
  • Deprem sonrası maddi ve manevi inşalara yardım etmek.
  • Dünya genelinde doğal afetleri araştırıp arşivlemek.
  • Olaylar çerçevesinde kriz yönetim planları oluşturmak.
  • Olaylar sonrası yardımlar sağlamak.
  • Personelleri için gerekli ihtiyaçları belirleyip, mercilere iletmek.
  • Deprem ve afet sigortası hakkında insanları bilinçlendirmek.
  • Oluşturulan toplanma alanlarını düzenli olarak kontrol etmek.
  • Arama, kurtarma çalışmaları yapmak.
  • Enkaz altında kalan insanları kurtarmak.


Son Güncelleme: 14.10.2020 06:26
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var
Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var
13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!
13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!
3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi
3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi
Toplu Hes kodu sorgulama ekranı
Toplu Hes kodu sorgulama ekranı

Popüler Haberler

Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
2020 Ekim AGİ ödemelerine zam geliyor mu? ! AGİ nedir, kimler AGİ alabilecek?
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Rent a car firmalarından araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar
E-Devlet 2020 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama
Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
E-Devlet üzerinden başvuranlara Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek veriliyor!
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
Esnaf 3 ay kredi borcu erteleme şartları nelerdir?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 Evde bakım maaşı miktarı
Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar
Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?
Elite dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite dizisi 2. sezon tarihi
AUZEF Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İstanbul Auzef sınav giriş yeri bilgisi
Elimi Bırakma Gökhan kimdir? Hakan Atalay kimdir? Rol aldığı yapım ve diziler
Altın ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 14 Ekim 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ekim 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Ekim 2020 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.