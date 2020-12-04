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E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucunu öğren

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 1000 TL pandemi yardımı başvuruları uzatıldı. Yardıma başvuru yapan kişiler e-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucunu öğrenmenin yollarını araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 18:01
E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucunu öğren
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Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara verilen 1000 TL pandemi yardımlarına devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde pandemi yardımı başvurularının uzatıldığı açıklanmıştı.

E-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulama

Pandemi yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru sonuçları e-Devlet sisteminde yer alan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” kısmından yapılıyor. Başvuru sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular kişilerin kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılmaktadır. Buna göre kimlik numarasının son hanesi;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Başvuru yapabiliyor.

Bu günlerin dışında kalan hafta sonları ise herkes başvuru yapabiliyor.

Sosyal Yardım başvuru şartları nelerdir?

Pandemi yardımları kişi bazlı değil, hane bazında değerlendirilmektedir. Hane içerisinde yalnızca bir kişi başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra Faz 3 yardımları daha önce Faz 1 ve Faz 2 süreçlerinde yardım alan kişilere verilmez.

Bunların yanı sıra İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği alan kişilerde söz konusu yardımdan faydalanamaz.



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
PandemiYardım
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