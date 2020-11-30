İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
Son Dakika
30 Kasım korona virüs vaka...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...

E-Devlet 1000 TL pandemi destek yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınından dolayı devlet tarafından muhtaç ailelere sağlanan 1000 TL pandemi destek yardımı başvurusu merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilmek için aranan şartların neler olduğunu araştırmaya devam ediyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:14
E-Devlet 1000 TL pandemi destek yardım başvurusu nasıl yapılır?
Takip Et:

1000 Lira pandemi destek başvuruları devam ediyorken başvuru işlemini tamamlayan kişilerin sorgulaması için erişim açılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından yapılan açıklamada başvuru sürecinin daha süreceğini dile getirdi. Başvuru yapan kişiler değerlendirme sonrasında uygun görülürse bu ödenekten faydalanabilmektedir.

E-Devlet 1000 TL pandemi yardım uygulaması ve sorgu ekranı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk iki aşama kapsamında fon tahsisini tamamlayarak üçüncü aşama için başvuru kabul ve sorgulama prosedürlerini listelemeye devam etti.

Pandemi Sosyal Destek Başvuru Sonuçları Sorgulama 

Pandemi sosyal destek uygulaması e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda sistem üzerinden de uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (turkiye.gov.tr)

 

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PandemiE-devletDestekYardımBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor

Popüler Haberler

E-Devlet 1000 TL pandemi destek yardım başvurusu nasıl yapılır?
Pubg mobile uc hilesi nasıl yapılır? Pubg Mobile sınırsız UC nasıl alınır?
Fatmagül'ün Suçu dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?
EBA çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? EBA Mapping verisi alınamadı hata mesajı ne demek?
Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Spor salonları ile ilgili bir kısıtlamaya gidilecek mi? Spor salonları kapandı mı?
Kamuda mesai saatleri değişecek mi, nasıl olacak?
Sitokin fırtınası nasıl oluşur, nedir? Sitokin fırtınası koronavirüs'ü yayar mı?
ALES 6 Aralık sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 ALES iptal mi edilecek?
ÖSYM 6 Aralık ALES/2 ertelendi mi, iptal mi edildi?
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler
Yapı Kredi borç kapatma ve borç transfer kredisi başvuru ve kredi faiz oranı hesaplama
YKS Tercihinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler?
Ziraat Bankası telefon numarası kaç, Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri numarası nedir? iletişim kanalları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22.00 canlı yayında yeni tedbir ve önlemleri açıklayacak! Sokağa çıkma yasağı mı geliyor mu?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş günleri ve saatleri
Netflix Kulüp konusu ve dizi oyuncuları
Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir, neye işaret? Rüyada namaz kılmaya çalışmak ama kılamamak hayırlı mıdır, anlamı nedir?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova kimdir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Kasım 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.