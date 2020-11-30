E-Devlet 1000 TL pandemi destek yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 Lira pandemi destek başvuruları devam ediyorken başvuru işlemini tamamlayan kişilerin sorgulaması için erişim açılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından yapılan açıklamada başvuru sürecinin daha süreceğini dile getirdi. Başvuru yapan kişiler değerlendirme sonrasında uygun görülürse bu ödenekten faydalanabilmektedir.

E-Devlet 1000 TL pandemi yardım uygulaması ve sorgu ekranı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk iki aşama kapsamında fon tahsisini tamamlayarak üçüncü aşama için başvuru kabul ve sorgulama prosedürlerini listelemeye devam etti.

Pandemi Sosyal Destek Başvuru Sonuçları Sorgulama

Pandemi sosyal destek uygulaması e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda sistem üzerinden de uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (turkiye.gov.tr)