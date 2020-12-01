E bordro memur maaş dökümü nasıl alınır?

E-bordro uygulaması, kamu görevlileri tarafından sıklıkla kullanılan bir sistemdir. En son maaş bordrosu bilgileri hakkında bilgi edinmek için İntenetteki e-bordro uygulamasını kullanın. Maliye Bakanlığı e-bordro uygulamasından cari veya geçmiş bordroları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Maliye Bakanlığının e-bordro uygulaması, e-devlet portalı üzerinden kamu personeli tarafından kullanılabilir.

Türkiye'nin dijital hizmet altyapısı kamusal alanda etkin bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle intenet ortamına her yerden çok pratik bir şekilde erişilebilmesi, kişilerin inteneti kişisel yaşamlarında etkin ve yoğun bir şekilde kullanmalarına neden olmuştur. Elektronik ortamdaki kamu hizmeti uygulamaları, vatandaşların halka açık işlemlerde intenetin sağladığı kolaylıktan yararlanmasına da yardımcı olabilir. Bu durumda, Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda başlatılan çevrimiçi e-bordro uygulaması, kamu görevlilerinin bordro bilgilerini İntenet üzerinden görüntülemelerine yardımcı olabilir.

Sürekli değişen moden mobil teknolojinin yardımıyla intenet ortamına her yerden kolaylıkla erişme imkanına sahip olan kamu personeli, intenet ortamında güncel bordro bilgilerini görüntülemek için Maliye Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından sağlanan e-bordro uygulamasını kullanma imkanına sahip olacak. Bordro, özellikle kamu görevlilerinin birçok resmi işleminde gerekli olan önemli bir resmi belgedir ve kendisine kurumu tarafından yasal olarak verilmesi gerekir. Böylelikle kamu görevlileri, aldıkları memur maaşından daha yüksek olan tüm kesintileri, net maaş oranı ve brüt maaş oranı gibi diğer tüm ayrıntılı bilgileri maaş bordrolarında görme olanağına sahip olurlar.

Memur maaşına net maaş, toplam maaş, kesintiler, ikramiye ve sigorta primi ödemeleri gibi tüm detaylı bilgiler dahildir. Bu sayede çalışanlara ücretleriyle ilgili detaylı bilgi verilecek. Maliye Bakanlığının elektronik ortamda e-bordro uygulaması sayesinde vatandaşlar, intenet üzerinden detaylı bordro açıklamalarını sadece birkaç dakika içinde öğrenebiliyor. Türkiye'de kamu kurumlarına iştirak eden Maliye Bakanlığı kanununa göre, kamu görevlileri alanında memurların aylık maaşı yasal olarak zorunludur. İntenet hızı ve rahatlığı ile ilgili kamu görevlilerinin maaşlarının detaylı bir dökümünü görüntüleme imkanı sağlamaktadır.

Bordro gibi belgeler bu kadar önemli bir rol oynadığından, kamu personeli çevrimiçi bordrolar için elektronik ortamda sıklıkla elektronik bordro ekranlarını kullanmaktadır. Maliye Bakanlığı, e-devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda güncel dijital hizmet uygulamalarını kullanabilmektedir. Maliye Bakanlığı'nın intenet üzerinden kullanıma açtığı e-bordro uygulaması, özellikle kamu görevlilerinin tüm detayları detaylı olarak anlama imkânı bulmasına yardımcı olabileceği için tüm kamera çalışanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığının e-bordro uygulaması ile içinde bulunduğunuz aya ait maaş bordrosunu görüntüleyebilir, bir önceki aya ait veya daha önceki bir aya ait maaş bordrosunu rahatlıkla görüntüleme imkanına sahip olursunuz.

E-Bordro Nedir?

"Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti", devlet memurlarının maaş bordrolarını listeleyebildikleri ve bordro bilgilerini görüntüleyebilecekleri bir hizmettir. Sadece 657 Sayılı Kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personele, maaşı 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu harcama ve muhasebe Bilişim Sistemi ile ödeme yapılan kişiler faydalanabilir. 4C veya diğer sözleşmeli personel bu sistemden faydalanamaz.

E-Bordro Sorgulama

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linkinden sistem üzerinden giriş yapmalısınız. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra, görüntülemek istediğiniz yılı seçmek için "Yıl Seçiniz" butonunu kullanınız. İkinci adım, "Ay Seçiniz" butonu ile görüntülenecek bordro döneminin ayını seçmektir. Son olarak, maaş bordrosunu sorgulamak için "Sorgula" düğmesini kullanabilirsiniz.

Barkodlu Bordro Nasıl Yazdırılır?

PTT şubelerinde aldığınız e-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız. Giriş ekranından, maaş bordrosunu almak istediğiniz ayı ve yılı seçin ve maaş bordronuzu görüntüleyin. Bordronuzu görüntüledikten sonra, maaş bordrosu ekranının sağ üst köşesindeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] düğmesine tıklayın. Yeni açılan ekranda [Barkodlu Belgesi Oluştur] düğmesine tıklayın. Yeni açılan ekrandaki bilgi metnini okuyup kabul edin. İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırın.

MALİYE BAKANLIĞINDAN UYARI

Maliye Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada, "Bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur. Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Eylül/2015 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir." İfadeleri kullanıldı.

Moden teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin intenet altyapısı, yeni nesil tesisler çerçevesinde her geçen gün daha fazla alan sağlayabilir. 2000'li yılların ortalarından beri Türkiye’nin intenet kullanımı artmaya ve gelişmeye devam etmiş ve her geçen gün değişmektedir. İntenet hizmetleri günlük yaşamın merkezi haline gelse de kamu hizmetleri dijital platformlar üzerinden vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Bu nedenle günümüz vatandaşları intenet üzerinden kamuya açık işlem yapma imkanına sahip olabilmekte ve Maliye Bakanlığı'nın elektronik maaş uygulaması büyük ilgi görmektedir.

Maliye Bakanlığı'nın e-bordro programı, maaş bordrosunu görüntüleme fırsatı sağlar. Maaş bordrosu, ayrıntılı maaş dökümü bilgilerini ve tüm çalışan vatandaşların sanal ortamda aldıkları aylık maaşla ilgili bilgileri içeren bir dosyadır. Son zamanlarda İntenet ile Halk arasında sık kullanılmaya başlandı. Moden teknolojinin hızlı gelişiminin bugün dünyanın da eşlik ettiği Türkiye'de çok yoğun ve mobil akıllı cihazlar da kullanılıyor.

Maliye Bakanlığı, Muhasebat Dairesi Başkanlığı ve E-Bordro Uygulamaları Bakanlığı aracılığıyla intenet ortamında servis hizmeti vermektedir. Yasal olarak Türkiye'de tüm çalışanların aldığı bordronun ayrıntılı lokasyon detaylarını sunmaktadır. E-bordro uygulaması Maliye Bakanlığı ve Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik olarak aktif hale getirilmiş olup günün her saatinde her yerden ücretsiz olarak intenete erişilebilmektedir.

Maliye Bakanlığının e-bordro uygulaması sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar tarafından kullanılabilmekte ve kamu görevlilerinin son aydaki maaşlarını görüntüleme imkanı bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı ve Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan e-bordro uygulamasında tüm kamu görevlileri, önceki aylara ait kamu görevlilerinin maaş bordrosu ve cari aya ait maaş bordrolarını görüntüleyebiliyor. Bu nedenle T.C.'nin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu personeli için elektronik bordro uygulaması, görüntülenecek bordro kimlik numarası ve ay / yıl bilgileri ile birlikte kullanılabilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Memurlara 10 Puanlık Zam Geliyor

15 Ekim zammı ile 223.200.000 liraya yükselen 15 kişiden 1'inde memur 15 Kasım'da 237.038.000 lira, 15 Aralık'ta 246.282.000 lira alacak. İki aylık zam, Genel Müdür maaşında 141.049.000 lira artış sağlayacak.

Bu durumda 1.363.880.000 lira olan Genel Müdür'ün maaşı 15 Kasım'da 1 milyar 448.440.000 liraya, 15 Aralık'ta ise 1.504.929.000 liraya yükselecek.

Kasım ve Aralık zamları ile 11'in 1'i polisin maaşına 46.686.000 lira, 8'inci ayının 3'ünde doktor maaşına 48.532.000 lira, 1’in 4’ünde bir öğretmene de milyon 44.259.000 artış olacaktır

5 Kez Ek Artış Yapıldı

Memur enflasyonundaki artışla birlikte 2 puanlık Refah, Ocak ve Temmuz aylarındaki genel artışlara ek olarak, yıl başından bu yana ücretlerde 5 kat artış olmuştur. Genel artışın enflasyonun altında olduğu yılın ilk yarısında maaşlarda yüzde 10'luk bir artıştan sonra, yetkili 15 Nisan'da yüzde 2,5, 15 Mayısıs'ta yüzde 10,1 ve 15 Haziran'da yüzde 5 artış zam artışı oldu.

Temmuz ayında yüzde 5 oranında ikinci bir 6 aylık artış oldu ancak, genel büyüme hala enflasyonun altında kalırken, yetkililer 15 Eylül'de %3,4'lük ek bir artış elde ettiler. Eylül ayı enflasyonunun ardından, ücretlerin 15 Ekim'den itibaren %3,4 oranında artırılmasına karar verildi. Böylelikle memur maaşlarındaki genel artış, en son yapılan artışla birlikte yüzde 49,7'ye yükseldi.