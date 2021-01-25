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E-arşiv fatura hakkında merak edilenler

Vatandaşların e-arşiv fatura hakkında merak ettikleri haberimizde yer alıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:10
E-arşiv fatura hakkında merak edilenler
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile alakalı Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, 2021 yılının temmuz ayı itibari ile bir aylık dönemde bir kişi veya bir kurumla ve belli haddi aşan mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin e-fatura, e-arşiv, niteliği taşıyan e-belgeler, Form Ba, Form Bs bildirimlerine dahil olmayacak.

Bildirimlere dahil olacak belgelerin belirlenmesi açısından, söz konusu bir aylık dönemde alım satım tutarları toplamına bağlı olarak 5 bin TL tutarlık haddin tespitinde, hem elektronik hem kağıt ortamında düzenlenen belgeler ile beraber düzenlenecek.

Eğer had aşılırsa elektronik alanda hazırlanmış  veya alınmış belgeler değil, sadece kağıt üzerine hazırlanmış belgeler bildirimlere dahil olacak. Bu sayede ilgili olan mükellefleri zaman içinde e-Belge uygulamalarına tamamen dahil olması için teşvik edilecek.

Bildirim verme sorumluluğu olup tüm alış ve satışlarda belirlenen haddin altında kalmış veya bu alış satışların elektronik belge şeklinde düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirilerini yalnızca “Ba/Bs bildirilerinde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” seçeneğini işaretleyip verecek. Bu konusu geçen tebliğ, 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe girecek.

E-arşiv fatura

Bir elektronik fatura türü olan e-arşiv fatura, e-fatura sistemi içinde olmayan şirketler ya da son kullanıcıların elektronik ortamda fatura yollamasına yarar.

Dileyen firmalar bu sistemi kullanabilir. Yalnızca öncelikli olarak e-fatura sistemine dahil olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’na günlük olacak şekilde e-arşiv faturalarının raporlaması yollanır. Bu işlem çözüm ortağı tarafından icra edilir.



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
E-arşivE-arşivFaturaFatura
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