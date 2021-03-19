DV 2022 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Her yıl Eylül ayında başlayan Greencard başvuruları bu yol Covid-19 salgını sebebiyle ertelenmişti. Greencard nedir? Nasıl başvurulur?

Greencard, yeşil kart anlamına gelmektedir. Amerika’da resmi bir karttır. Kalıcı ikamet edildiğini gösterir. Karta sahip olan kişiler, ülkeye özgürce girip çıkabilir. Hükümet tarafından her yıl ücretsiz olarak kart çekilişi yapılmaktadır. Dünyada 55.000 kişiye yeşil kart verilmektedir. Çekiliş, DV Lottery resmi adıyla bilinmektedir. Türkiye’den her yıl 1500-4000 aralığında kişi seçilmektedir. Seçilen kişiler konsolosluğa çağırılarak işlemler yapılır. Başvuru tarihi ve kartın alınma tarihi arasında uzun bir zaman vardır.

Greencard nedir?

ABD sınırlarında kalıcı oturum ve çalışma izni sunan bir karttır. 7 farklı şekilde alınabilmektedir. Çekilişe katılmak ücretsizdir. Doğru bir danışmanla çalışmak, dolandırılmamak için oldukça önemlidir. Kart sahibi kişiler ABD vatandaşı değildir. Seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Başvuru yapabilecek kişiler

Reşit olan tüm bireyler minimum lise mezunu ise başvuruda bulunabilir. Lise mezunu olunmaması durumunda 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda minimum 2 sene profesyonel olarak çalışmış olmalıdır.

Kart başvurusunda bulunan kişinin İngilizce bilmesi gerekmemektedir. Başvuru işlemleri intenet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Evli kişilerin başvuruda bulunmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Kartı kazanan kişinin varsa eşi ve 21 yaş altındaki çocukları karttan faydalanabilirler.

Başvuru işlemi

Çekilişler her sene Eylül ayının ilk haftası ile Ekim ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Bu sene covid-19 salgını sebebiyle çekilişler ertelendi. Çekilişler bu sene DV Lottery sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru sitesi İngilizcedir.

Gereken evraklar

Başvuru ekranında adaylardan kişisel bilgiler talep edilmektedir. İsim, soyisim, doğum tarihi, pasaport numarası ve biometrik fotoğraf talep edilmektedir. Fotoğraf son 6 aya ait olmalıdır. Büyük boyutlu fotoğrafları sisteme yüklerken sorun yaşayabilirsiniz bu yüzden boyut küçültme işlemi yapabilirsiniz.

Greencard 2020 çekiliş başvuru

1 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 20.00’da başlayacak ve 3 Kasım gününe kadar devam edecektir. DV 2022 çekiliş sonuçları ise 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açıklanacaktır.

Başvuru işleminin ardından DV Lottery üzerinden başvuru numarası verilmektedir. Çekiliş sonuçları bu numara ile kontrol edilir. Başvuru numarası unutulursa tekrar öğrenmenin bir yolu yoktur. Bu yüzden iyi saklanmalıdır.

Yalancılara dikkat!

Birçok vatandaş Greencard kazandınız, para öderseniz kart adresinize gelir gibi ifadelerde dolandırıldı. Greencard sürecinde herhangi bir para talebi bulunmamaktadır. Mail, telefon gibi yollarda evrak talebi istenmez. Güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız danışmanlık şirketlerinden faydalanabilirsiniz. 300-500 TL aralığında ücret talep edilmektedir.