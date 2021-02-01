823 senede bir yaşanan düzenli Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu. Bununla beraber Şubat ayında her gün 4 defa yaşanmış olacak. 14 Şubat Sevgililer Günüde Pazar gününe rast gelmektedir.

Günler pazartesi ile başlayıp Pazar ile bitecek

Sosyal medya kullanıcıları tarafından bugünün en çok konuşulanlardan bir tanesi olmayı başaran Şubat ayı ilk sırada yer aldı. Düzenli Şubat olarak isimlendireln bu yada her gün 4 defa yaşanacak ve ay pazartesi ile başlayıp Pazar ile sonlanacak. 823 senede bir olabilecek bu olay sosyal medyada günün en dikkat çeken konusu oldu.