Düzce'de zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

Türkiye'nin soğuk hava dalgasına girmesi ve kar yağışınında yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte kazalarda kaçınılmaz oldu.

Özellikle kar yağışının ve trafiğin yoğun olduğu anadolu otoyolunda bir trafik kazası meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Düzce anadolu yolunda istanbul yönünde kar ve tipinin etkisi olmasıyla kayganlaşan yolda 16 araç birbirine girdi. Zincirleme kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında İStanbul yönü trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruları oluştu.

Kaza bölgesine zorlukla ulaşan 112 sağlık personeli kazada yaralan 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yolda mahsur kalan diğer araçlar ise kurtarma ekiplerinin zincirleme kazaya karışan araçların çekilmesini ve yolun açılmasını bekliyor.

Kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.