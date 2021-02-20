Düzce'de tır karşıdan karşıya bisikletiyle geçen yaşlı adamın eceli oldu!

Düzce’de bisikletiyle karşıdan karşıya geçen yaşlı adama yolda giden tırın çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Atilla P. kontrolündeki 81 AJ 405 plakalı tır, D-655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkiinde bisikletiyle yolun karşıya geçmeye çalışan Mehmet Özcan'a (75) çarptı. Tırın çarpmasıyla beraber yola savrulan Mehmet Özcan isimli yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen tırın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı.