Düzce'de ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!

Düzce ilinde caddede dönüş yapmak isteyen ticari taksi ile çarpışan motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza Düzce merkeze bağlı Eski Bolu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, caddeden yan yola dönmek isteyen E.Ö. yönetimindeki 91 T 1238 plakalı Fiat marka ticari taksiyle D.B. idaresindeki 14 AG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen D.B. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü D.B. ambulansla tedavisi devam ettirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;