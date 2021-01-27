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Düzce'de site bahçesinde dehşete düşüren görüntüler

Düzce'de bir sitede gerçekleşen olayda gürültü yaptıkları öne sürülen iki kişi site sakinleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:22
Düzce'de site bahçesinde dehşete düşüren görüntüler
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iki kişinin sopalarla dövüldüğü feci olay bugün Düzce'de bir yerleşim yerinde meydana geldi.

Kentteki bir sitenin bahçesinde bulunan A.Y ve S.A isimli iki genç arkadaş gürültü çıkardıkları gerekçesiyle site sakinleri tarafından sözlü şekilde uyarıldı. Ancak iki gencin uyarılara kulak asmadığını öne süren site sakinlerinden bir grup kişi ellerinde sopalar ile iki gencin yanına geldi ve tartışma sonrasında gençlere sopalar ile saldırdılar.

Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte sitenin bahçesine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler sopalar ile saldırıya maruz kalan ve yaralanan iki kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Kavga anı ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
DüzceSite Kavga
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