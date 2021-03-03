Düzce'de içki içtikleri 2 kadını darp ettiler!

Düzce’de iki kadın ve 2 erkek içki içtikleri sırada aralarında nedeni belirsiz bir şekilde çıkan tartışmada 2 erkek 2 kadını darp etti. Olay akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı. Evdeki tartışmanın büyümesiyle iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına saklandı. 2 erkek kadınları saklandıkları yerde yakalayarak darp etti. Kadınların bağırışları üzerine etraftaki vatandaşlar darp olayını polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Bu gözaltı sırasında M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne tedavisi yapılmak üzere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olaya ait bazı görüntüler;