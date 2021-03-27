Düzce'de feci trafik kazası! Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Zonguldak'tan kalkış yapan ve İstanbul'a doğru seyir halinde ilerleyen Kamil Koç firmasının şehirler arası yolcun otobüsü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobil ile çarpıştı. Akçakoca-Karasu bağlantı yolunun Edilli mevkisinde meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerle birlikte gelen itfaiye, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarına başladı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin ise kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.