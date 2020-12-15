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Düzce'de feci kaza! Otobüs kamyona çarptı, çok sayıda yaralı var

Bolu dağı civarlarında meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otobüsüm kamyona çarpmasıyla birlikte 1 'i ağır olmak üzere 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

15 Aralık 2020 Salı 13:25
Düzce'de feci kaza! Otobüs kamyona çarptı, çok sayıda yaralı var
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Çok sayıda kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabaha karşı Bolu Dağı civarlarında TEM otoyolunda meydana geldi.

İzmir'den Karabük'e yolcu taşıyan sürücüsü Mehmet Şen olan otobüs TEM otoyolu Bolu dağı civarlarında yolda seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde ilerleyen, sürücüsünün Sefa Dal olduğu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis,itfaiye ve çok sayıda 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler kısa süren kurtarma çalışması sonrasında Sıkışan muavin ve şoförü şıkıştıkları yerden çıkardı.

16 KİŞİ YARALANDI

112 sağlık ekipleri ise otobüste bulunan 14 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulaslar ile çevredeki hastanelere kaldırdılar.Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 13:25
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Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik KazasıBolu Dağı
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