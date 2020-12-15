Düzce'de feci kaza! Otobüs kamyona çarptı, çok sayıda yaralı var

Çok sayıda kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabaha karşı Bolu Dağı civarlarında TEM otoyolunda meydana geldi.
İzmir'den Karabük'e yolcu taşıyan sürücüsü Mehmet Şen olan otobüs TEM otoyolu Bolu dağı civarlarında yolda seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde ilerleyen, sürücüsünün Sefa Dal olduğu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı.
16 KİŞİ YARALANDI
112 sağlık ekipleri ise otobüste bulunan 14 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulaslar ile çevredeki hastanelere kaldırdılar.Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.
Son Güncelleme: 15.12.2020 13:25