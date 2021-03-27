Düzce'de feci kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

3 kişinin can verdiği, 11 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Düzce Akçakoca sınırları içinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Düzce Akçakoca arasında ki karayolunda hareket halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ 11 YARALI

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede varan ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlar içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanaye kaldırılırken, kaza yerinde can veren kişilerin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

KAza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.