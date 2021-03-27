İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Düzce'de feci kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

​Düzce Akçakoca'da seyir halinde olan bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Feci trafik kazasında gelen ilk haberlere göre 3 kişi can verirken, 11 kişi yaralandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:14
Düzce'de feci kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Takip Et:

3 kişinin can verdiği, 11 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Düzce  Akçakoca sınırları içinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Düzce Akçakoca arasında ki karayolunda hareket halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ 11 YARALI

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede varan ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlar içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanaye kaldırılırken, kaza yerinde can veren kişilerin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

KAza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı

Popüler Haberler

İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2021 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Resmi gazete 26 Mart 2021 Cuma kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Kod Adı: Londra filmi konusu nedir? Kod Adı: Londra fragmanı, oyuncuları ve konusu
Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 5. sezon yeni tanıtımı yayınlandı!
La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Ayçin İnci'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.