Düzce'de feci kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

3 kişinin can verdiği, 11 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Düzce Akçakoca sınırları içinde meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Düzce Akçakoca arasında ki karayolunda hareket halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
3 ÖLÜ 11 YARALI
Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanaye kaldırılırken, kaza yerinde can veren kişilerin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.
KAza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 27.03.2021 22:14