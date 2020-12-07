Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!

Olay Düzce Kaynaşlı'da yaşandı.

İlçede yaşayan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen M.Y. , H.Y ve M.Y 15 gün evvel evden dışarı çıkıp, bir daha geri gelmeyince aileleri tarafından ekiplere ihbarda bulunuldu.

Harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları teknik takip sonrasında sırra kadem basan 3 kız çocuğunu Düzce'de bir eve girdiklerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler eve baskın düzenledi ve evde toplam 15 kişiyiyaparken yakaladı.

Evde ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Evde bulunan ve 15 gün önce evden çıkıp geri gelmeyen yaşları 14-16 arasında değişen 3 kız çocuğuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda koruma altına alındı.

Evde uyuşturucu partisi yapan diğer 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler 12 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 şer lira idari para cezası kesti.