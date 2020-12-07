İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...

Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!

Düzce'de kaybolan 3 kız çocuğu baskın yapılan uyuşturucu partisinde bulundu. Yaşları 14 - 16 arasında değişen çocuklar koruma altına alındı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 12:50
Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!
Takip Et:

Olay Düzce Kaynaşlı'da yaşandı.

İlçede yaşayan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen M.Y. , H.Y ve M.Y 15 gün evvel evden dışarı çıkıp, bir daha geri gelmeyince aileleri tarafından ekiplere ihbarda bulunuldu.

Harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları teknik takip sonrasında sırra kadem basan 3 kız çocuğunu Düzce'de bir eve girdiklerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler eve baskın düzenledi ve evde toplam 15 kişiyi uyuşturucu partisi yaparken yakaladı.

Evde ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Evde bulunan ve 15 gün önce evden çıkıp geri gelmeyen yaşları 14-16 arasında değişen 3 kız çocuğuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda koruma altına alındı.

Evde uyuşturucu partisi yapan diğer 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler 12 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 şer lira idari para cezası kesti.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 12:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüzceUyuşturucu PartisiKaybolan 3 Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada

Popüler Haberler

Evi olmayanlar 25 Bin TL destek alabilirsiniz
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gebeliğin 10 haftalık sürecinde annede ve bebekte yaşanan değişiklikler nelerdir?
TV'de 7 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Gebeliğin 11.haftasında anne ve bebekte meydana gelen değişiklikler
TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
20.Hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
Emekli maaşları ayın kaçında ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Agi asgari ücrete dahil mi? 2020
Açık kapı ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama nasıl yapılır? Açık Kapı ne işe yarar?
Ziraat Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Damar tıkanıklığını önleyen ve tıkalı damarların açılmasına yardımcı gıdalar
Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2020
2021 Yılı Dini Günler Takvimi
istenmeyen reklam sms mesajları nasıl engellenir? 2020
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.