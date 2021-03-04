Düzce'de boş arsada öldüğü zannedilen adam alkollü çıktı!

Düzce ilinde vatandaşlar tarafından boş arsada hareketsiz bir şekilde yatan adamın öldüğü sanılınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri, yatan Ahmet K.'nin ölü değil, alkollü olduğunu belirledi. Ahmet K., uyandırılıp evine gönderildi. Düzce iline bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahalede bulundu. Fakat alkollü adam hareketsiz kalmaya devam edince vatandaşlar olayı polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ahmet K. isimli vatandaşın alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ahmet K.’yi uyandırarak evine gönderdi.

İşte olaya ait bazı görüntüler;