Düzce'de bayram dönüşü gerçekleşen kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre Kırkharman köyü yolunda gitmekte olan Y.A.’nın adlı bir kişinin kullandığı otomobil, Kırkharman köyünden şehir merkezine doğru giderken sürücüsünün biranda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.ŞArampole yuvarlanan araç ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şarampole yuvarlanan araç ancak ağaçlara çarparak durabildi. Kaza yapan araç içerisinde bulunan Mevlüt Akkurt ve sürücü Y.A. yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar hemen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Akkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.