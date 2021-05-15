İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Düzce'de bayram dönüşü gerçekleşen kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı

Bayramlaşma sonrasında evlerine dönmekte olan bir aile otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla kaza geçirdi. Gerçekleşen acı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:45
Düzce'de bayram dönüşü gerçekleşen kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı
Takip Et:

Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre Kırkharman köyü yolunda gitmekte olan Y.A.’nın  adlı bir kişinin kullandığı  otomobil, Kırkharman köyünden şehir merkezine doğru giderken  sürücüsünün biranda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.ŞArampole yuvarlanan araç ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şarampole yuvarlanan araç ancak ağaçlara çarparak durabildi. Kaza yapan araç içerisinde bulunan Mevlüt Akkurt ve sürücü Y.A. yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar hemen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Akkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüzceKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler
Sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma cezası kaç TL? 2021 Kısıtlamada sokağa çıkma cezası
Sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma cezası kaç TL? 2021 Kısıtlamada sokağa çıkma cezası

Popüler Haberler

Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
La Casa De Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak?
BİM'de satılacak Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Survivor Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2021
Friends the reunion dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle full, tek parça izle
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma cezası kaç TL? 2021 Kısıtlamada sokağa çıkma cezası
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle TRT1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.