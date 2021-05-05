Düzce TEM otoyolunda lastikleri tutuşan İran plakalı TIR’ın dorsesi alevler içinde kaldı. Yaşanan olay saat 16.00 sularında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul’a doğru seyir halinde giden Cevat Mehdevi kontrolündeki çelik kazan yüklü TIR’ın dorsesinin seyir halinde giderken lastikleri alevler içinde kaldı. Sürücü Cevat Mehdevi dorsesi yanan tırı yol kenarına çekerken, çekici ile dorsenin bağlantısını birbirinden ayırdı. Lastiklerden çıkan yangının kısa bir sürede TIR’ın tentesine sıçraması sonucu çıkan yangın büyüdü. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşanan yangında TIR’ın dorsesi hasar alırken, çıkan yangınla ilgili tutanak tutuldu.

İşte TIR'ın dorsesinde çıkan yangına ait bazı görüntüler;