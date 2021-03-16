Düzce kan donduran olay! Oğlunun önünde karısını bıçakla öldürdü, intihar etti

Kan donduran olay Düzce Akçakoca'da sabah erken saatlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Akçakoca'da hayatını sürdüren Aygün ailesinin babası 49 yaşındaki Metin Aygün ile eşi arasında sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

ÇOCUKLARINI GÖZLERİ ÖNÜNDE KARISINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sinirlenen Metin Aygün eline geçirdiği ekmek bıçağıyla 7 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde eşi Mediha Aygün'ü bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın olduğu yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Metin Aygün ise karısını bıçaklayarak öldürdükten sonraederek kendi yaşamına son verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, Aygün ailesinin yaklaşık 3 ay önce şehre yeni taşındığı öğrenildi.