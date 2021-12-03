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Düz Dokuma Kumaş İşçisi ne kadar maaş alır? Düz Dokuma Kumaş İşçisi görevleri

Düz dokuma kumaş işçisi ne iş yapmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? Meslek ile ilgili detaylar haberimizde..

03 Aralık 2021 Cuma 04:08
Düz Dokuma Kumaş İşçisi ne kadar maaş alır? Düz Dokuma Kumaş İşçisi görevleri
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Düz dokuma kumaş işçisinin iş tanımı nedir? Ne iş yapmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? Bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir? Bu mesleğe sahip olmak için gerekli olan ve mesleğin içeriğini haberimizde sizler için derledik.

Düz dokuma kumaş işçisinin tanımı nedir?

Düz dokuma kumaş işçisi makine ve tezgahlarda kumaş dokuyan kişiye denmektedir.

Düz dokuma kumaş işçisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? En yüksek ve en düşük maaşları ne kadardır?

Düz dokuma kumaş işçisi maaşını ilk önce ortalama aylık olarak söyleyecek olursak 3.360 TL olduğunu ifade edebiliriz. Çalıştıkları yerde aldıkları minimum maaş ise 2.826  TL olduğunu bilmekteyiz. Bunlarla birlikte aldıkları maximum maaş ise 3.900 TL olarak ifade edilebilir. Eğer sizde bu maaşları almak ve bu işte çalışmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden iş ilanlarına bakabilir ve kariyer planlamanızı buradan yapabilirsiniz.

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Düz dokuma kumaş işçisi olarak çalışmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Düz dokuma kumaş işçisi olarak çalışmak için asgari düzeyde ilköğretimden mezun olmak gerekmektedir.

Düz dokuma kumaş işçisi ne iş yapmaktadır?

Düz dokuma kumaş işçisi olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile makine ve tezgahlarda kumaş dokuma işini vb. işleri yapan bu görevleri yerine getiren kişi olarak tanımlanmaktadır.

Düz dokuma kumaş işçisi meslek ana grubu nedir?

Düz dokuma kumaş işçisi sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek ana grubuna dahildir.

Düz dokuma kumaş işçisi meslek alt ana grubu nedir?

Düz dokuma kumaş işçisi gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek alt ana grubuna dahildir.

Düz dokuma kumaş işçisi meslek grubu nedir?

Düz dokuma kumaş işçisi tekstil ve giyim eşyası ile ilgili işlerde çalışanlar meslek grubuna dahildir.

Düz dokuma kumaş işçisi meslek birim grubu nedir?

Düz dokuma kumaş işçisi tekstil deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları meslek birim grubuna dahildir.

Düz dokuma kumaş işçisi meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bunun yapılması mesleğe giriş için gerekli olan kalifikasyonların karıştırılmaması ve net olarak tanımlanması için gerekli bir uygulamadır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Düz dokuma kumaş işçisi meslek kodu nedir araştırdık. Düz dokuma kumaş işçisi meslek kodu 7318.40 olarak belirtilmiştir.

Bu yazımızda sizlere Düz dokuma kumaş işçisi  ne iş yapar, iş tanımı, görevleri, ne kadar maaş alır, hangi okuldan mezun olmak gerekir, meslek için gerekli belgeler nelerdir, en yüksek maaşlar nelerdir, meslek birim grubu, meslek ana alt grubu nedir, meslek grubu nedir? vb. soruların cevaplarını paylaştık. Bu ve bir çok meslek grubu hakkında yayınladığımız makaleler ile sizler için bir kariyer planlamasına yardımcı olmak istemekteyiz. Doğru bilgiler ile sizler için gerekli olan paylaşımları yapmayı amaç edinmekteyiz. Meslekler hakkında olan iş ilanları için İŞKUR sitesinde belirttiğimiz linkten iş ilanlarına ulaşabilir ve iş için gerekli olan şeyler nelerdir bunları da ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Bu maaşları almak ve bu işlerde çalışmak için başvurularınızı yapmayı ihmal etmemelisiniz. Yazımızın sizin için faydalı olduğunu umut ederiz.


Son Güncelleme: 03.12.2021 04:08
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