İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri

Evlerimizin neşesi çocuklar gün içerisinde türlü türlü yaramazlıklar yaparlar. Bazen hiç olmadık yerde hiç olmayacak zamanda bizlere zor zamanlar yaşatabilirler.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:24
Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri
Takip Et:

Küçük çocuklarımızın yatptığı yaramazlıklara bazen akıl sır erdiremeyiz. Evimize gelen misafir çocukları da bazen bezdirecek yaramazlıklar yapabilir. Öneğin bir pastel boya ile duvarı çizebilir, karayabilir. Bu durumda bu boya lekesi nasıl çıkar? Nasıl bir işlem yapmalıyız?

Bir duvarda iz bırakmadan pastel boya lekesinin çıkartılmasının püf noktaları;

Ütü ile duvardaki pastel boya lekesini çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bunu yapmak sadece bir adet ve bir adet kumaş parçasıdır. Kullanmadığınız bir tişörtü de bu uygulamada kullanabilirsiniz. Kumaşı ya da tişörtü bir kaç kez katlayıp lekeli kısma yerleştirin. Daha sonra ısıttığınız ütüyü kumaşın yada tişörtün üstüne bastırın. Buradaki amaç leke olan yerin yani boyalanan yerin nemlenerek lekenin tişörte geçmesini sağlamaktır. Bu işlemi bir kaç sefer daha tekrarladıktan sonra eriyen boya kumaşın üzerine geçtikten sonra sıvı bulaşık deterjanı ile ve su kullanarak iyice temizleyebilirsiniz.

Fön makinesi ile duvardaki pastel lekesini çok kolay temizleyebilirsiniz. Ütü yönteminin aynısı yüzeyi ısıtmanız gerekecek. Saç kurutma makinesinin ısısı ile bu işlemi kolayca yapabilirsiniz Elinize aldığınız kağıt havlu ısınan yüzeyi devamlı silmeniz lazım. Kabası alınan lekeyi daha sonra deterjanla temizleyin.

Temizleyicilerle pastel lekesini çıkartabilir ve bu lekeden kurtulabilirsiniz. Pastel boyaları duvarlardan temizlemek için karbonat, sirke, bulaşık deterjanı, diş macunu  vb temizleyicileri kullanarak kurtulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 16:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pastel Boya LekesiÇocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları
2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi
Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi
Dolu Sahara 12V akülü araba özellikleri ve fiyatı
Dolu Sahara 12V akülü araba özellikleri ve fiyatı
Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!
Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!

Popüler Haberler

Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 15 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Apple telefon garanti sorgulama nasıl yapılır?
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin anlamları
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
UFO filmi ne zaman vizyona girecek? UFO filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamları
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.