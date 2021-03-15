Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri

Küçük çocuklarımızın yatptığı yaramazlıklara bazen akıl sır erdiremeyiz. Evimize gelen misafir çocukları da bazen bezdirecek yaramazlıklar yapabilir. Öneğin bir pastel boya ile duvarı çizebilir, karayabilir. Bu durumda bu boya lekesi nasıl çıkar? Nasıl bir işlem yapmalıyız?
Bir duvarda iz bırakmadan pastel boya lekesinin çıkartılmasının püf noktaları;
Fön makinesi ile duvardaki pastel lekesini çok kolay temizleyebilirsiniz. Ütü yönteminin aynısı yüzeyi ısıtmanız gerekecek. Saç kurutma makinesinin ısısı ile bu işlemi kolayca yapabilirsiniz Elinize aldığınız kağıt havlu ısınan yüzeyi devamlı silmeniz lazım. Kabası alınan lekeyi daha sonra deterjanla temizleyin.
Temizleyicilerle pastel lekesini çıkartabilir ve bu lekeden kurtulabilirsiniz. Pastel boyaları duvarlardan temizlemek için karbonat, sirke, bulaşık deterjanı, diş macunu vb temizleyicileri kullanarak kurtulabilirsiniz.