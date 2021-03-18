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Duvara çarpan araç içindeki sürücü hayatını kaybetti

Bursa Kestel'de karayolunda seyir halinde olan özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

18 Mart 2021 Perşembe 19:56
Duvara çarpan araç içindeki sürücü hayatını kaybetti
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Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza Bursa Kestel'de bugün yaşandı.

Bursa Kestel arasında ki karayolunda özel otomobil yolda hareket halindeyken sürücü Muhiddin Ülger'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil karayolunda bir süre savrulduktan sonra yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarparak durabildi., Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler yapılan ilk incelemede hurdaya dönen araç içindeki sürücü Muhiddin Ülger'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, Ülger'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
BursaMurat ülgerTrafik Kazası
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