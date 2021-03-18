Duvara çarpan araç içindeki sürücü hayatını kaybetti

Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza Bursa Kestel'de bugün yaşandı.
Bursa Kestel arasında ki karayolunda özel otomobil yolda hareket halindeyken sürücü Muhiddin Ülger'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil karayolunda bir süre savrulduktan sonra yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarparak durabildi., Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA CAN VERDİ
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, Ülger'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.
Son Güncelleme: 18.03.2021 19:56