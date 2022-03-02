Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?

yaklaştı,ibadetini yerine getirecek vatandaşların aklına çeşitli sorular gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesiın oruç tutup tutamayacağı hakkındadır.

Bu konudaki İslami hüküm, düşük durumunun lohusalık nedeni olup olmayacağıyla alakalıdır. Hanefi ve Hanbelilerin yaklaşımı; el ayak ya da parmak vb. organların bebek düşüren kadından gelecek kan, lohusalık kanıdır. El ayak vb. organlardan olmayanlar ise özür kanı olarak belirlenir.Rahimden düşecek olanın bu yollarla belirlenerek ayırt edilmesiyle olabilecek bir şeydir. Alimler ise bu durumu başka şekilde nitelendirir. Günümüz tıbbi verilerin esası önemlidir. Lohusalık düşüğü olacağı için bu nedenle kadının oruç tutması gerekmez. Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Düşük yapan kadının lohusalığı tehlikeli olduğundan oruç tutması gerekmez.