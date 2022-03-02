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Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birçok soru gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi düşük yapan kadın oruç tutabilir mi? Bu konuyu siz değerli okuyucularımız için araştırdık. Merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 17:03
Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?
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Ramazan yaklaştı, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların aklına çeşitli sorular gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi düşük yapan kadının oruç tutup tutamayacağı hakkındadır.

Bu konudaki İslami hüküm, düşük durumunun lohusalık nedeni olup olmayacağıyla alakalıdır. Hanefi ve Hanbelilerin yaklaşımı; el ayak ya da parmak vb. organların bebek düşüren kadından gelecek kan, lohusalık kanıdır. El ayak vb. organlardan olmayanlar ise özür kanı olarak belirlenir.Rahimden düşecek olanın bu yollarla belirlenerek ayırt edilmesiyle olabilecek bir şeydir. Alimler ise bu durumu başka şekilde nitelendirir. Günümüz tıbbi verilerin esası önemlidir. Lohusalık düşüğü olacağı için bu nedenle kadının oruç tutması gerekmez. Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Düşük yapan kadının lohusalığı tehlikeli olduğundan oruç tutması gerekmez. 



Son Güncelleme: 02.03.2022 17:03
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Anahtar Kelimeler:
Düşük Yapan KadınOruçRamazan
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