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Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu

Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Ş. isimli genç duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 00:53
Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu
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Üzücü olay akşam saatlerinde Gaziantep'te yaşandı.

Kentte ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Ş. isimli vatandaş evinde akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

İçeride uzun süren kalan Mustafa Ş.'den ses çıklmayınca ailesi banyo kapısını zorlayarak içeriye girdi. Mustafa Ş. 'yi hareketsiz yatarken bulan aile hemen 112 sağlık personelini aradı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA DÖNMEDİ

Eve acil olarak gelen ekipler yaptıkları ilk muayenede gencin kalbinin durduğunu belirledi ve hemen müdahale ederek gencin kalbine şok verildi.Verilen şok ve tüm çabalara rağmen Mustafa Ş.'nin kalbi yeniden çalıştırılamadı. Yapılan incelemeden sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Diğer yandan Musfata Ş.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:53
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