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Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
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Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyarı verildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:59
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
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Kuşadası Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası kıyıya vurmuş şekilde gören kişi, durumu hemen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Deneğine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Denek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti. Denizanaları toplanarak inceleme yapılması için götürüldü.

Kuşadasında ölü mor denizanaları kıyıya vurdu Çok önemli uyarı

Olay yerine gelen ekipler, sahildeki tüm denizanalarını topladı. Toplanan denizanaları incelenmek üzere için Su Ürünleri Fakültesine gönderildi.

Öte yandan yapılan açıklamada denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirterek bu tür denizanalarına çıplak elle dokunulmasının sakıncalı olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülmeye başladığının altına çizen Bahattin Sürücü kesinlikle çıplak elle dokunulmaması konusunda uyarılarını tekrarladı. Özellikle alerjisi bulunan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve can acıtabilir nitelikte olduğunu aktardı. Vatandaşlara kıyı kesimlerinde bu türlerin yoğun bir şekilde görülmesi durumunda hemen ilgili birimlere haber verilmesi gerektiğini söyledi. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
AydınDenizanası
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