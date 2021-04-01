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Durdurulan araçta 60 adet silah çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uygulama noktası oluşturan polis ekipleri ihbar edilen bir aracı durdurdu. Yapılan aramalarda 60 adet silah bulundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:34
Durdurulan araçta 60 adet silah çıktı! 4 kişi gözaltına alındı
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Gelen bilgilere göre İzmir polisi, Konya'dan yola çıkan ve İzmir'e giriş yapacak olan bir araçda çok sayıda silah taşınacağı ihbarını aldı. İhbarı kısa süre içinde değerlendiren polis hareket geçti ve gelen aracı yakalamak için uygulama noktası kurdu.

Yol boyunca ekipler tarafından takip edilen araç, ekipler tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araç içinde ekipler tarafından yapılan aramada 60 adet ruhsatsız silah bulundu, şarjör ve 50 adet mermi bulundu.

Araç ile kentte giriş yapmak isteyen 4 kişi ekipler tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
IzmirRuhsatsız Silah
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