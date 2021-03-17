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Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü, yarın tüm ülkenin gündeminin ilk sırasında olacak. Büyük bir destansı zaferinin hikayesi olan Çanakkale, bu ülkenin en önemli unsurlarından bir tanesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ile ilgili araştırmalar ise sürüyor. Özellikle bu özel gün için yazılan Bir Yolcuya şiiri (Dur Yolcu) en çok aranan konuların başında geliyor. Dur Yolcu şiiri kimin? İşte Dur Yolcu şiirinin sözleri ve hikayesi...

17 Mart 2021 Çarşamba 16:06
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
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Çanakkale Zaferi, bu milletin verdiği en büyük mücadelelerin başında geliyor. İtilaf Devletleri’nin saldırısına uğramış ve büyük acılar çekmiş olan Türk halkı, Çanakkale’de adeta bir destan yazmıştır. Fransa ve Birleşik Krallık’ın donanmasına Çanakkale’de dur diyen Türk askeri, İtilaf Devletleri büyük bir bozguna uğratmıştır. Çok fazla kayıp vermesine ve düşmanın sayıca fazla olmasına rağmen büyük bir destan yazan askerimiz, Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe yazdırmıştır. 18 Mart günü ise bu destansı zaferinin sonuçlandığı gündür. Her 18 Mart günü, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak Türk milletinin en önemli günlerinden bir tanesidir. O gün için araştırmalar yapan vatandaşların ise en çok ilgi gösterdiği konu, Bir Yolcuya şiiri (Dur Yolcu) olarak karşımıza çıkar. Çanakkale Zaferi’nin en iyi anlatıldığı şiirlerden biri olan Dur Yolcu şiiri, Çanakkale ile bağdaşmıştır. İşte Dur Yolcu şiirinin sözleri...

Bir Yolcuya (Dur Yolcu) şiiri

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğduğu sele,

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,

Bir harbin sonunda, bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Dur Yolcu şiirinin yazarı kim?

Çanakkale ile özdeşmiş bu şiirin yazarı, Necmettin Halil Onal’dır. Şiirin asıl adı Bir Yolcuya olsa da Dur Yolcu olarak da bilinmektedir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Dur Yolcuçanakkale Zaferi18 MartBir Yolcuya
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