'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bekçileri ezdi!

Feci olay gece geç saatlerde İstanbul Bağcılar'da yaşandı.

Kısıtlamam sebebile ekipler gece saatlerinde İstanbul Bağcılar'da denetime çıktı. Polis ekipleri denetimler sırasında Önder Çınar isimli kişinin kullandığı aracı durdurma istedi. Ancal Çınar polislerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Çınar, aracıyla hızlı bir şekilde kaçarkeni ilk olarak motosikletiyle devriye atan polislere, sonrasında ise gece denetimlerine devam eden 2 bekçiye çarptı ve 300 metre sonra ancak durabildi. Bölgeye intikal eden ekipler kısa süre içinde sürücüyü yakalayarak göz altına aldı.

Bekçilerden birisinin bacağı koptu

Kaçan sürücünün çarptığı 2 polis ve 1 bekçi yaralanırken, diğer bekçinin ise bacağı koptu. Olay yerine gelen 112 sağlık personelinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı iddia edildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme sürüyor.