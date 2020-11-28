Dünyanın harikaları nelerdir? Dünya harikaları listesi

MÖ 4. Yüzyılda Sidonlu Antipatros’un ilk defa “Dünya’nın Yedi Harikası Üzerine” isimli eserinde oluşturulmuştu. Yakın zamanda da geçerliliğini sürdüren 7 harika liste, MÖ 2. Yüzyılda son haline bürünmüştür.

Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası’ndan sadece Keops Piramidi ayakta kalmıştır. Diğer eserler yangın veya deprem gibi etmenler yüzünden yıkılmışlardır. Bu 7 harikanın nerede ve kimler tarafından yapıldığı merak konusu oldu.

Keops Piramidi

Giza Piramitleri, dünyanın yedi harikasına dahil değildir. Bu listeye yalnızca Keops Piramidi dahildir. Keops Piramidi, MÖ 2560'da Dördüncü Hanedan döneminde Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırılmıştır. Yapının 20 yılı aşkın bir yapım sürecine sahip olduğuna inanılıyor. Piramidin inşa edildiğinde yüksekliği 145,75 m idi. Yapımından bu yana 43 asırdır dünyanın en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. Keops Piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen, bugün dünyanın yedi harikası arasında ayakta duran tek yapı olmaktadır.

Babil'in Asma Bahçeleri

MÖ 7. yüzyılda Babil Kralı Nebuchadnezzar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında ağaçlar, akan su ve egzotik bitkilerle dolu çok katmanlı bir bahçedir.

Babil'in Asma Bahçeleri'nden net bir iz yok. Ancak bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil Sarayı'nın kuzeydoğu kesiminde garip görünen bazı temeller ve tonozlara rastladılar. Babil'in Asma Bahçelerine ait olup olmadıkları araştırılmaktadır. Babil'in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bugün bu tanımlara göre çizilmiş resimler var. Efsanevi bahçe, sanılanın aksine bir yere asılı değildir, sütunlarla desteklenen taraçaların üzerine inşa edilmiştir.

Zeus Heykeli

Zeus heykeli, Olympia'da M.Ö. 450 yılında tanrıların kralı Zeus için inşa edildi, dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarının adı Zeus’un anısına düzenlenmekteydi. Zeus heykeli, Parthenon'un içindeki ahşap bir iskelet üzerine altın, fildişi ve metal parçalar yerleştirilerek yapılmıştır. Heykelin bulunduğu kaide 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindedir ve heykelin kendisi 12 m yüksekliğindedir. Büyük bir yangından sonra ortadan kaybolmuştur.

Rodos Heykeli

Demir ve taşla desteklenen 32 metre yüksekliğinde bronz bir heykeldir. Rodoslular onu güneş tanrısı Helios'a adadılar. Yaratılışından kaybolmasına sadece 56 yıl geçmiş olmasına rağmen, Rodos heykeli başarıyla dünyanın yedi harikasından biri haline geldi. Bunun en büyük sebebi ise devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos halkının birliğinin de sembolü olmasıdır. Rodos heykelinin yapılması 12 yıl sürdü ve MÖ 282'de tamamlandı. Deprem nedeniyle liman girişindeki heykelin en zayıf noktasından diz kısmından kırılmıştır.

İskenderiye Feneri

Kral Mausollos'un Mezarı

Mısır İskenderiye kıyısındaki Faros Adası'nda denizcilere tehlikeli kıyı şeridinde rehberlik etmek için inşa edildi. Proje, Büyük İskender’in başkomutanı Ptolemy Soter'in hükümdarlığı sırasında MÖ 290 yılının sonunda başladı ve oğlunun hükümdarlığı sırasında ölümünden sonra tamamlandı. Kentin batı limanındaki deniz feneri yaklaşık 166 m yüksekliğindedir. Sadece harikalar arasında en uzun değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış tüm fenerler arasında en uzun olanıdır. Güvenli bir ulaşım ortamı sağlamak isteyen Yunanlı tüccar Sostratus tarafından finanse edildi.

Halikanas Mozolesi, Kral Mausolos’un anısına eşi ve kız kardeşi tarafından yaptırılan bir mezardır. Bodrum çevresinde inşa edilmiş ve M.Ö.350 yılında tamamlanmıştır. Podyumun alt kenarının üzerinde heykellerle süslenmiş bir basamak vardır. Su mermer lahit ve mezar, podyumun üzerinde yer alır ve İyon tarzı sütunlarla çevrilidir. Ancak sütunlu, heykellerle süslenmiş piramit çatısını destekler. Piramidin tavanını dört savaş atının çizdiği savaş arabası heykelleri süslüyor. Halikanas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 metredir. Bir başka heykeltıraş ise 4 tarafına 4 heykel yapmıştır.

Artemis Tapınağı

Artmis Tapınağı aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da anılıyor. Tanrıça Artemis'e adanmış bir tapınak olan Efes, 19 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine web sitesinde arşivlendi. Bu tapınak tamamen mermerden yapılmıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bu tapınakta sadece birkaç mermer parçası kaldı.

Tapınak, Lidya kralı Kroisos tarafından başlatılan 120 yıllık bir projenin sonucudur.