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Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?

İnsanoğlunun dünyada en çok çekindiği vahşi hayvanlardan birisi de yılanlardır. Bu nedenle dünyanın en zehirli yılanları hangileri? sorusu milyonlarca insanın internet aramalarına konu oldu. İşte dünyanın en zehirli yılanları…

29 Aralık 2021 Çarşamba 01:20
Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?
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Yılanlar şüphesiz her insanın tüylerini diken diken eden canlılardan birisi konumunda bulunuyor. Öyle ki bazı insanların yılanlara özel korkuları bulunuyor. Çoğunlukla belgesellerde gördüğümüz bu sürüngenlerin bazıları ölümcül zehirlere sahip olabiliyor. Türkiye’de bu zehirli türlerin oldukça nadir sayıda görülmesi, insanların dünyanın en zehirli yılanları hangileri? sorusunu merak etmelerini engellemiyor.

Dünyanın birçok kıtasında bulunan zehirli yılan türleri, her sene binlerce insanın ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle dünyada kötü bir üne sahiptirler. İşte dünyanın en zehirli yılanlarından bazıları:

- Taipan Yılanı

- Mavi Bongar Yılanı

- Kaplan Yılanı

- Ölüm Adderi Yılanı

- Kahverengi Yılan

- Kara Mamba Yılanı

- Russell Engereği

- Engerek Yılanı

- Çengel Burunlu Deniz Yılanı

- Sessiz Çıngıraklı Yılan


Son Güncelleme: 29.12.2021 01:20
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Dünyanın En Zehirli YılanlarıDünya
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