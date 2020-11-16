Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti

2019 yılının Aralık ayında Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve daha sonra kısa süre içinde tüm dünyaya yayılarak DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs hastalığı yayılmaya ve can almaya son hızla devam ediyor.

Öte yandan hastalık üzerinde etkili bir ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları yürüten onlarca kurum ve kuruluş içinde şu ana kadar ABD ve Almanya merkezli iki şirket hastalık üzeriden etkili bir aşı bulduğunu açıkladı.

Ancak aşılar deneme ve onay sürecinde olduğu için üretime başlanmadı ve korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Son olarak Dünya üzeriden vaka sayılarının derlendiği Worldometers sitesine göre toplam vaka sayısı 55 milyonu geçti.

Rekor vaka sayısı ise uzun süredir dünya devi ABD'de. ABD'De şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 11,5 milyona dayanırken,ikinci ve üçüncü sıralarda ise yaklaşık 8,5 milyon vaka ile Hindistan, 6 milyon vaka ile Brezilya izliyor.

Hastalık tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de artmaya devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre 1 milyon 980 bin vaka Fransa'da,yaklaşık 1,5milyon vaka İspanya'da, 1 milyon 370 bin vaka ise İngiltere'de tespit edilmiş durumda

Diğer yandan koronavirüs hastalığı nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 bin 77 kişi yaşamını yitirdi, 38 milyon 259 bin 421 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.