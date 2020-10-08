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Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler

Antalya’da bulunan Atatürk Parkı içindeki falezlerin halk için açık olan yürüyüş yolu ve seyir teraslarındaki çöp birikintileri, su şişeleri, kağıtlar ve maskeler bölgeye ziyaret için gelen vatandaşların büyük tepkisini çekiyor.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:47
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
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Turistlerin gözbebeği Turizm kenti Antalya'da Atatürk Parkı içerisinde bulunan her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan falezlerdeki çöp birikintileri dikkat çekti. Falezler üzerindeki seyir terası ile yürüyüş yollarında bulunan alkol şişe ve kutuları, pet şişeler, cam kırıkları, kağıt mendiller, maskeler ve poşetler hava sıcaklığı ile birlikte oluşan çöp kokuları tatilcileri isyan ettirdi. Bazı bölgelerde ise çöp yığınları oluşmuş. Manzara izlemek isterken çöp yığınları izleyen kişiler cam kırıklarından güçlükle yürüyüş yolunu tamalarken bu duruma isyan ettiler. Ayrıca koruma altındaki falezlerde bu çöp yığınları dikkat çekerken vatandaşlar isyan etti.

"Utandım"


Falezlerden yürüyen vatandaşlardan Dursun Önal ”Manzara görmek için geldiğimiz ve balık tutmak için uğradığımız bu cennet yerin bu halinden utandım” diyerek isyan ederken turizm cenneti bir ile bu tarz görüntülerin yakışmadığını belirtti. Herkesi duyarlı olmaya çağıran Önal herkes kendi çöpünü toplasa çöp kutusuna atsa böyle rezillikler olmaz diyerek temiz olmanın altını çizdi.

Turistler de tepki gösterdi

Bazı yabancı turistler çevreyi cep telefonlarıyla kaydederek bu duruma üzüldüklerini yetkililerin bu çöpleri toplaması gerektiğini belirterek kendi çöplerinin yanlarında gezdirdi.



Son Güncelleme: 08.10.2020 15:47
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFalezlerÇöp Yığını
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