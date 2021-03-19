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Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?

Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumanın önemini vurgulamak için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü düzenleniyor. Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün? 19 Mart 2021 bugün Dünya Uyku Günü mü? Gibi sorularını çoğu kişi araştırmaya başladı. Dünya Uyku Günü'nde, 'Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa' sloganı ile, sağlıklı bir uykunun önemini ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarının önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.

19 Mart 2021 Cuma 18:31
Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?
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Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekmek için her yıl Mart ayının 3. cuma günü düzenlenir. Dünya Uyku Günü, bu sene 19 Mart 2021 tarihindedir. Dünya Uyku Günü nedir, niçin kutlanır? Bugün Dünya Uyku Günü mü? gibi sorular merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Dünya Uyku Günü; uyku kutlamasının yanında tıp, eğitim, sosyal yönler ve sürüş olmak üzere uyku ile ilgili olan önemli konularda harekete geçmek için çağrıda bulunulması açısından senelik bir etkinlik olmaktadır.

Bugün dünya uyku günü mü?

Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekebilmek için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü düzenlenir. Bu sene Dünya Uyku Günü 19 Mart tarihindedir.

Dünya uyku günü nedir?

Dünya Uyku Günü'nde, 'Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa' sloganı ile, sağlıklı bir uykunun önemini ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarında dikkat çekilmesi amaçlanır.

Dünya uyku günü ne zaman kutlanmaya başlandı?

Dünya Uyku Tıbbı Deneği tarafından 2008’den beri tüm dünya genelinde Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinliği düzenlenmektedir.

Sağlıklı bir uyku neden gereklidir?

Uyku, yaşam için gerekli olmaktadır ve tüm vücudun dinlendiği, yenilendiği önemli bir onarım aşamasıdır. Çağımızda gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zamanını verememekte ve kendisine az uyku vakti ayırmaktadır. Öte yandan çoğalan obeziteden dolayı uyku apne sendromu en baş olmak üzere birçok uyku bozukluğu da daha sık görülebilmektedir.

Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığını sürdürme güçlüğünü meydana getirir. Dalgınlık ve istemsiz uyuklama, okul ve işte başarısızlıkların yanı sıra kazalarda da etkili olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku çok önemlidir.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:31
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