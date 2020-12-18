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Dünya, Nevşehir'i konuşuyor! Olay görüntüler

Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç olayda sürüden kopan 5 küçük baş hayvanın belediye binasına girmeye çalıştı. Yaşanan o anlar belediyenin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntüler dünyada yaklaşık 46 farklı ülkede 300’ü aşkın tv kanalında yayınlandı. İzleyenlerin büyük ilgi gösterdiği görüntüler Türkiye’nin dışında dünya genelinde büyük ilgi gördü. Nevşehir ve Türkiye’nin ismini biranda internette en çok aranılanlar arasında TT oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 11:58
Dünya, Nevşehir'i konuşuyor! Olay görüntüler
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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte hayata geçirdiği projelerle çok kez Türkiye gündemine gelmeyi başarmış başka belediyeye de öncülük etmişti. Yine gündeme gelen Nevşehir Belediyesi, bu kez tüm dünyayı gülümseten bir haberle adını duyurdu. 

Birkaç gün önce sürüsünden kopan 5 küçük baş hayvan belediye binasına girmeye çalışmış ve bu görüntüler Türkiye'nin hemen hemen bütün ulusal ve bölgesel televizyon kanallarında yer almış ve izleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı.

Bir çok haber sitesin de ilgi gören ve tv ekranlarında geniş yer bulan bu görüntüler Türkiye'nin sosyal medyayı en iyi kullanan belediyelerden biri olan Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da milyonlarca kez izlenerek milyonlarca etkileişim almıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler haber ajansları tarafından dünya medyasına servis edildi. Küçükbaş hayvanların belediye binasına girmeye çalışması anında yaşananlar İngiltere, ABD, Almanya, Japonya, Fransa başta olmak üzere toplam 45 farklı ülkede 300'ü aşkın televizyonda yayınlandı. Çok ilgi gören görüntüler ile birlikte Nevşehir'in ismi bir kez daha dünya gündemine taşınarak dünyayı gülümseten Nevşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına da ciddi bir katkı sağladı.

 Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konu ile ilgili insanların gülmeye ihtiyaçları var bu görüntüler vesile oldu diyerek milyonlarca lira harcama yaparak gerçekleştirebilecek bir reklam yapmış olduklarını söyledi. Yayılan görüntüler ile birlikte ekranlarda Nevşehir isminin yer aldığını ekledi. 



Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58
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Anahtar Kelimeler:
NevşehirKomik Görüntüler
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