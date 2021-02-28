Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında?

Ülkemizde her yıl Mart ayında Dünya Kadınlar Günü kutlanmaktadır. Kadınlar günü bundan 110 yıl önceye dayanan bir tarihe dayanmaktadır.

Kadınlar Günü ne zaman kutlanmaktadır?

Dünya Kadınlar Günü 1910 yılından bu güne kutlanmaktadır. Olay 1908 yılında Amerika’da grev yapan işçi kadınlara polislerin saldırması ve bu olay sonrasında kadın haklarının savunulması amacı ile Kadınlar Günü olarak kutlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş ve her yıl kutlanmıştır.

Ülkemizde ilk kez 1921 yılında Kadınlar Günü kutlanmaya çalışılmış ancak ilk olarak 1975 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Bu özel günde kadın haklarının savunulduğu, toplumda kadının öneminin vurgulandığı etkinlikler de düzenlenmektedir.

Kadınlar Günü’nde ne hediye alınır?

Kadınlar Günü’nde alınabilecek hediye öneklerinden ilki çiçektir. Çiçek dışında ayakkabı, kupa, parfüm, giysi gibi hediyeler de alınabilmektedir.