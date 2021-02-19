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Dünya ile Mars arası uzaklık ne kadardır? Mars'a kaç günde gidilir?

NASA'nın "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'ın yüzeyine inmesini duyurması sonrasında çoğu kişi Dünya'dan Mars'a kaç günde gidileceğini merak etmeye başladı? Mars'ın yüzeyinde yerçekiminin olup olmadığı ise bir başka merak edilen konu oldu.

19 Şubat 2021 Cuma 17:34
Dünya ile Mars arası uzaklık ne kadardır? Mars'a kaç günde gidilir?
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Dünya’dan Mars’a kaç günde gidilebilir? Mars’ın yeryüzeyinde yer çekimi bulunmakta mıdır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Dünya’dan Mars’a kaç günde gidilir?

Yakılacak fazla yakıtın Mars'a yolculuğu hızlandıran faktörlerden biri olduğu düşünülürse, Dünya'dan Mars'a yolculuk süresi yaklaşık 150 ila 300 gündür. Elbette zaman içindeki bu değişimlerde, fırlatma hızı, Dünya ile Mars'ın hizalanması ve uzay aracının Mars'a ulaşması için gereken seyahat süresi de önemli.

İlk kim başardı?

NASA tarafından üretilen Mariner 4 uzay mekiği, tarihte Dünya'dan Mars'a bir yolculuk gerçekleştiren ilk uzay mekiği. Uzay mekiği 28 Kasım 1964'te fırlatıldı ve 14 Haziran 1965'te Mars'a ulaştı ve 21 fotoğraf çekerek Mars ile ilgili ilk verileri dünya ile paylaştı.

Normal şartlarda kaç gün?

Dünya ve Mars'ın Güneş etrafında dönmesi nedeniyle daha uzun sürmesine rağmen, Dünya'dan Mars'a giden yol kağıt üzerinde yaklaşık 115 gün sürüyor. Mariner 4 uzay mekiği, 228 günde Mars'a ulaştı ve Mariner 7 uzay mekiği, 131 günde Mars'a ulaştı.

Mars'ta yer çekimi var mı?

Bugüne kadar Mars'ın yerçekimi üzerine ince bir atmosferle ilgili araştırmalar devam ediyor ve uzay aracı araştırmaları çok ihtiyatlı sürdürülmektedir. Mars atmosferinin "ölçek irtifası" Dünya'nınkinden (6 kilometre) daha düşük ve Dünya'nınkinden 11 kilometre daha yüksek olduğuna inanılıyor. Bu durumda, hesaplamalara göre Mars yüzeyindeki yerçekimi, dünya yüzeyindeki yerçekiminin %38'i kadardır.

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 17:34
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DünyaNasaMars
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