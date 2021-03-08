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Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?

Dünya çapında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanırken, pek çok kişi tarafından Erkekler Günü'nün olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Erkekler Günü özel bir gün olarak var mı, varsa hangi gün kutlanıyor? İşte detaylar...

08 Mart 2021 Pazartesi 18:55
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
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Tüm dünyada 8 Mart Kadınlar Günü kutlanırken, Erkekler Günü'nün pek çok kez arama motorlarında araştırıldığı konu olarak belirdi. Erkekler Günü diye bir günün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Erkekler Günü var mı, varsa ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar...

8 Mart Kadınlar Günü Kutlamaları devam ederken intenette pek çok kişi Erkekler Günü'nün var olup olmadığı sorusunu sormaya başladı. Erkekler Günü sorusu sorulurken sizler için Erkekler Günü ile ilgili bilgileri derledik. İşte detaylar...

Dünya Erkekler Günü var mı?

Dünya Erkekler Günü (Intenational Men's Day) olarak kabul edilen gün her sene 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler'in de destek verdiği bir gündür.İlk kez Prof. Dr. Thomas Oaster'ın 7 Şubat 1992'de başlatmış olduğu Erkekler günü 19 Kasım'da kutlanmaktadır. Resmi bir hale gelmesi ise ilk kez 1999 senesinde Trinidad-Tobago'da yaşanmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişten fazla ülkede kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözlerine yer vermiştir.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanmasındaki neden cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilerek, erkeklerin rol model olduğu durumların belirtilmesi, erkeklerin yaşamış olduğu cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve bir çok konuyu içerir.

2016'dan beri aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul eden bazı ülkeler ise :

Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan.



Son Güncelleme: 08.03.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
Mart8KadınlarErkekler Günü
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