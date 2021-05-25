Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?

Sosyal medyada gündem haline gelen 26 Mayıs Dünya Dracula Günü, çok sayıda kullanıcının tarafından ‘neden böle bir gün var?’ sorularını arkasından getirdi.

Dünya Dracula Günü nedir?

Dracula Günü, dünyanın en meşhur vampir ve korku karakterlerinden biri olan Kont Dracula’ya adanan bir gündür. 26 Mayıs’ın Dracula günü olarak seçilmesindeki sebep, yazar Bram Stoker’in Eflak Prensi 3.Vlad’tan esinlenerek kaleme aldığı Dracula kitabının 26 Mayıs 1987 tarihinde yayınlanmış olmasıdır. 2014 senesinde 26 Mayıs ‘World Dracula Day’ yani Dünya Dracula Günü olarak ilan edilmiştir.

2014 senesinden bu yana kutlanan bu günde vampir ve korku karakterlerini seven insanlar bir araya gelerek etkinlikler düzenlerler. Aynı Cadılar Bayramı’na benzer şekillerde kostümler giyerek ya da vampir filmleri izleyerek etkinlikler düzenlerler.

Vampir ve Dracula filmleri

Bram Stoker’s Dracula

Interview with the Vampire

Only Lovers Left Alive

Lat Den Ratte Komma in

A Girl Walks Home Alone at Night

The Lost Boys

From Dusk Till Down

The Priest

Underworld

Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Van Hellsing

Twilight