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Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü tarihçesi

Yıllar içerisinde büyük bir alışveriş çılgınlığına dönüşen Dünya Bekarlar Günü tarihçesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü tarihçesi.

10 Kasım 2020 Salı 17:42
Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü tarihçesi
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Tüm dünyada 11 Kasım günü Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanıyor. Özellikle Çin’de yaygın olarak kutlanan bu gün de yalnız olan kişilere ithafen büyük indirimler söz konusu oluyor.

11 Kasım Dünya Bekarlar günü tarihçesi


11 Kasım Dünya Bekarlar Günü, 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’ne tepki olarak 1990’lı yıllardan itibaren kutlanmaktadır. Sadece sevgililerin değil bekarlarında kendi günlerini kutlaması için ortaya çıkmıştır. 11 Kasım tarihi ise yalnızca 1 rakamından oluşması nedeniyle 11/11 olarak seçilmiştir.

Ancak bu tarihin 2009 yılından itibaren bir indirim günü olarak kabul edilmesiyle, tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığı 11 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. Ülkemizi de etkisi altına alan bu alışveriş çılgınlığı bir süredir mağazaların ve intenet sitelerinin yaptığı büyük indirimlerle sürüyor.

 



Son Güncelleme: 10.11.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
11 KasımBekarlar GünüAlışveriş
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