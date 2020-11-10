Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü tarihçesi

Tüm dünyada 11 Kasım günü Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanıyor. Özellikle Çin’de yaygın olarak kutlanan bu gün de yalnız olan kişilere ithafen büyük indirimler söz konusu oluyor.
11 Kasım Dünya Bekarlar günü tarihçesi
Ancak bu tarihin 2009 yılından itibaren bir indirim günü olarak kabul edilmesiyle, tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığı 11 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. Ülkemizi de etkisi altına alan bu alışveriş çılgınlığı bir süredir mağazaların ve intenet sitelerinin yaptığı büyük indirimlerle sürüyor.
Son Güncelleme: 10.11.2020 17:42