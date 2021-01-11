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Dünya Affetme Günü nedir? 11 Ocak Dünya Affetme Günü tarihi ve mesajları

11 Ocak tarihi Dünya Affetme Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya affetme gününün anlamının ne olduğuna ve affetme ile ilgili mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:14
Dünya Affetme Günü nedir? 11 Ocak Dünya Affetme Günü tarihi ve mesajları
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Huzur ve barış dini olan İslam içinde güzelliklerini hatırlamak için bazı günler kutlanır. Bu günlerden biride Dünya Affetme Günüdür. 2021 yılında  Dünya Affetme Günü 11 Ocak tarihine denk gelmektedir. Bugünün anlam ve önemini birçok kişi araştırıyor.

11 Ocak Dünya Affetme Günü

11 Ocak’ın affetme günü olmasının nedeni Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) affetme sünnetinden dolayıdır. Tarihte Peygamber efendimiz Mekke halkını affetmesinde dolayı bugünü affetme günü olarak ilan edilmiştir.

İslam dininde affetmek hem sünnet hem de olgunluktur. Peygamber efendimiz çok affedici olmasıyla biliniyor. Kendisine pek çok kötülük yapanları yada savaştıkları kişileri affetmesiyle bilinir.

Böylece Türkiye Diyanet Vakfı ve pek çok kurum bugünü özel etkinliklerle hatırlamaktadır.

Dünya Affetme Günü mesajları

Dünya Affetme Gününe özel olarak pek çok affetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan dini açıdan da affetmenin kıymetli olduğunu gösteren bazı mesajlar şöyle;

 -‘Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.’ (A’raf suresi)

-‘Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır.’ ( Hadis-i Şerif)

-‘Kim bağışlarsa Allah da onu bağışlar, kim affederse Allah da onu affeder, kim öfkesini yutarsa Allah onu mükafatlandırır.’ (Hadis-i Şerif)

-‘Affetmek, zaferin zekatıdır.’ (Hadis-i Şerif)

-‘Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.’ (Şura Suresi, 43. Ayet)

-‘İnsanların en cömerdi istemeden veren, intikama gücü yeterken bağışlayandır.’ (Hz. Hüseyin (r.a.))

-‘Uygarlık demek bağışlama ve hoşgörü demektir.’ (M.Kemal Atatürk)

-‘Af insanlık dilinin en tatlı kelimesidir.’ (Victor Hugo)

-‘Affetmekten daha ilahi bir şey olamaz.’ (G. E. Lessing)



Son Güncelleme: 11.01.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Affetme Günü11 OcakHz. Muhammed
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