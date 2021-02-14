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Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalarak ölmek tehlikesi geçiren köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 00:05
Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde akşam saatlerinde saat 20.30’da meydana gelen yangında edinilen bilgiye 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Sebebi bilinmeyen mobilya atölyesi içerisinde bulunan ‘Kahraman’ isimli köpek, havlamaya başladı. Havlama seslerini duyan mahalle sakinleri cama çıktı. Çevre sakinle çıkan dumanları görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi intikal etti.

KÖPEĞE KALP MASAJI YAPILDI, OKSİJEN MASKESİ İLE HAYATA DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için atölye kapısını balyoz ile kırarak içeri girdiklerinde ‘Kahraman ‘adlı köpeği yerde baygın halde buldular. Yoğun dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından sokağa çıkartıldı. Durumunun ciddi olduğu görülen kalp masajı yapılarak oksijen maskesi ile birlikte oksijen verildi.

HAYATINI KURTARAN İTFAİYE ERİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Ekiplerin müdahalesi ile hayata dönen köpek kendisini kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı. Mahalle sakinleri köpeğin hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 14.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangın
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