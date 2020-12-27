Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?

Bugünlerde sıklıkla karşımıza çıkan konulardan biride eşi veya babası vefat eden kişiye alacağı aylık ile alakalı konular oldu. Ölen kişinin hak sahiplerinin aylık alabilmesi için bir takım koşulları taşıması gerekiyor.

Dul kadın eşinin ve babasının maaşını alabilir mi?

Dul ve yetim kalmış kadın vatandaşlar birden çok aylık alabilecekken bu olay sosyal güvenlik mevzuatına bakılınca karışık birçok açıklama var. Ölen kişinin eş ve çocuklarına maaş bağlanıyor ayrıca eşi vefat eden erkek veya kadına belirli koşullar altında dul maaşı veriliyor.

Mevzuatlar bakımından eş ve babadan aynı anda maaş almak mümkün değildir. Dul kalan kişinin maaş alıp almamasına bakılmadan dul maaşı alması mümkün oluyor. Böylece mevzuattaki açıklamalar kafa karıştırıyor.

Babası vefat etmiş erkek çocuk 25 yaşına tamamlayana kadar babasından kalan maaşı alırken kız çocukları bu haktan evlenmedikleri takdirde ömür boyu yararlanacak.

Kadınların çift maaş alma koşulları neler?

Kocası ölen kadın iki maaş alabiliyor. Şöyle ki bu durum sadece eşi vefat eden kişinin emekli olup emekli maaşı alırken aynı zamanda dul maaşı da alabiliyor. Çalışan kişiler içinse yine aynı şekilde hem çalışıp kendi maaşlarını alacak hem de dul maaşı alacak.

Babası ve annesi ölen kız çocukları çalışmıyorsa annesi ve babasından kalan yetim aylığını alabiliyor. Çalışmaya başlandığı takdirde SSK veya Bağkur’dan alınan bu maaşlar otomatik olarak kesiliyor. Yalnızca emekliği sandığından bağlanan yetim maaşı çalışmaya başlanmış olsa bile kesilmiyor. Sadece memur olursa bu maaş kesilir.

Kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihli yasadan yararlanarak iki maaş alabiliyor. İki maaştan yüksek olanının tamamını alırken düşük olanın yarısı alabilmektedir. Kız çocuğu evlendikten sonra alınan bu maaşlar kesilecektir. 1 Ekim 2008 tarihinden çıkan yasadan sonra çift maaş alma hakkı kişilerin elinden alınmış bulunmaktadır.

Dul ve yetim maaşı alma koşulları neler?

2008 tarihli 5510 sayılı kanun çıkmadan önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan ayrı ayrı koşulları yerine getirip 2 maaş almak mümkün iken 2008 tarihli yasadan sonra bu hak alınmış sadece yüksek olanın tamamı ve düşük olanın yarısı şeklinde alınıyor.

Bunlardan hariç vefat eden kişinin çalıştığı sıradaki prim günü sayısı çok önemlidir. Tamamlanmayan bu prpim günleri eş veya çocuğa aylık bağlanmasının engeller. Bu durumlar Bağkur’da 1800 gün, SSK’da 900 günlük primlerin yatması gerekiyor. Eksik gün ya da prim borcu çıkarsa bunu doğum borçlanması veya askerlik borçlanması şeklinde kapatabilirsiniz.

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