İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?

Sosyal güvenlik mevzuatlarına göre dul kadın hem babasından hem eşinden kalan maaşı alıp alamayacağını ve dul maaşının şartlarının neler olduğunu sizler haberimizde araştırdık.

27 Aralık 2020 Pazar 15:03
Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?
Takip Et:

Bugünlerde sıklıkla karşımıza çıkan konulardan biride eşi veya babası vefat eden kişiye alacağı aylık ile alakalı konular oldu. Ölen kişinin hak sahiplerinin aylık alabilmesi için bir takım koşulları taşıması gerekiyor.

Dul kadın eşinin ve babasının maaşını alabilir mi?

Dul ve yetim kalmış kadın vatandaşlar birden çok aylık alabilecekken bu olay sosyal güvenlik mevzuatına bakılınca karışık birçok açıklama var. Ölen kişinin eş ve çocuklarına maaş bağlanıyor ayrıca eşi vefat eden erkek veya kadına belirli koşullar altında dul maaşı veriliyor.

Mevzuatlar bakımından eş ve babadan aynı anda maaş almak mümkün değildir. Dul kalan kişinin maaş alıp almamasına bakılmadan dul maaşı alması mümkün oluyor. Böylece mevzuattaki açıklamalar kafa karıştırıyor.

Babası vefat etmiş erkek çocuk 25 yaşına tamamlayana kadar babasından kalan maaşı alırken kız çocukları bu haktan evlenmedikleri takdirde ömür boyu yararlanacak.

Kocası ölen kadın iki maaş alabiliyor. Şöyle ki bu durum sadece eşi vefat eden kişinin emekli olup emekli maaşı alırken aynı zamanda dul maaşı da alabiliyor. Çalışan kişiler içinse yine aynı şekilde hem çalışıp kendi maaşlarını alacak hem de dul maaşı alacak.

Kadınların çift maaş alma koşulları neler?

Babası ve annesi ölen kız çocukları çalışmıyorsa annesi ve babasından kalan yetim aylığını alabiliyor. Çalışmaya başlandığı takdirde SSK veya Bağkur’dan alınan bu maaşlar otomatik olarak kesiliyor. Yalnızca emekliği sandığından bağlanan yetim maaşı çalışmaya başlanmış olsa bile kesilmiyor. Sadece memur olursa bu maaş kesilir.

Kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihli yasadan yararlanarak iki maaş alabiliyor. İki maaştan yüksek olanının tamamını alırken düşük olanın yarısı alabilmektedir. Kız çocuğu evlendikten sonra alınan bu maaşlar kesilecektir. 1 Ekim 2008 tarihinden çıkan yasadan sonra çift maaş alma hakkı kişilerin elinden alınmış bulunmaktadır.

Dul ve yetim maaşı alma koşulları neler?

2008 tarihli 5510 sayılı kanun çıkmadan önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan ayrı ayrı koşulları yerine getirip 2 maaş almak mümkün iken 2008 tarihli yasadan sonra bu hak alınmış sadece yüksek olanın tamamı ve düşük olanın yarısı şeklinde alınıyor.

Bunlardan hariç vefat eden kişinin çalıştığı sıradaki prim günü sayısı çok önemlidir. Tamamlanmayan bu prpim günleri eş veya çocuğa aylık bağlanmasının engeller. Bu durumlar Bağkur’da 1800 gün, SSK’da 900 günlük primlerin yatması gerekiyor. Eksik gün ya da prim borcu çıkarsa bunu doğum borçlanması veya askerlik borçlanması şeklinde kapatabilirsiniz.

DUL ve YETİM MAAŞI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.12.2020 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dul MaaşıYetim Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavga ettiği taksicilere kılıçlı saldırdı!
Kavga ettiği taksicilere kılıçlı saldırdı!
Çalışan annelere devletten 300 Euro bebek bakıcı desteği ödemesi
Çalışan annelere devletten 300 Euro bebek bakıcı desteği ödemesi
Meteoroloji 13 şehirde sarı kodu uyarıda bulundu!
Meteoroloji 13 şehirde sarı kodu uyarıda bulundu!
A101 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi
İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi
Boş bir arazide 29 köpek baygın halde bulundu
Boş bir arazide 29 köpek baygın halde bulundu

Popüler Haberler

Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Exxen'de hangi dizi ve filmler olacak?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
BluTV Acans konusu ve oyuncuları
Bay geçmek ne demek? Fenerbahçe maçı neden yok, ne zaman?
2020 Kaymakamlık kira yardımı parası ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baby Face nedir? Baby face nasıl olunur?
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Johny Sins kimdir? Neden gündem oldu? Johny Sins Türkiye'deki projesi ne?
İŞKUR, 4 ilde bulunan 6 farklı öğrenci yurtlarına memur alımı yapacak!
Sevgililer günü için alınabilecek hediye fikirleri
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Black Cuma ne zaman başlıyor, 2020 yılında büyük indirimler hangi gün?
TRT 1 Gönül Dağı ikinci sezonuyla devam edecek mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ezgi karakteri Kimdir? Tuğçe Özbey dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.