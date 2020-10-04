Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi

Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda iddialara göre, bir klima atölyesini soymak için dükkân önüne minibüs ile gelen zanlılar dakikalar içerisinde 100 bin TL’lik mal çalarak kaçmaya çalıştı. O anları gören işyerinin komşusu olaya tepkisiz kalarak sadece izlemek ile yetindi. Hiçbir müdahale etmeyen komşu film izler gibi olayı izlerken dükkânını açmaya gelen işyeri sahibi bir anda hırsızlarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Yakınlarında bulunan sopayı aşarak hırsızları kovalamaya başlayan işyeri sahibi hırsızları elinden kaçırdı. Araçlarına binen hırsızlar kaçmaya çalışırken elindeki sopa ile aracın camlarını kıran işyeri sahibi bir süre hırsızları kovaladı.

Aracı kovalayan işyeri sahibinim üzerine arabayı süren zanlılar işyeri sahibini ezmeye çalıştılar. Hırsızlar izleri kaybettirirken polis olaya müdahil olarak hırsızları arama çalışmalarına başladı. Yaşanan olayı güvenlik kameraları anbean kaydederken servis şoförü komşunun olayı kayıtsız bir şekilde izlemesi pes dedirtti.

