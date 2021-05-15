Düğünler için kısıtlama ne zaman kalkacak? Nikah ve düğünler ne zaman başlayacak? 17 Mayıs sonrası düğün kısıtlamaları kalkar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programında yer aldı. Katıldığı programda tam kapanmanın devam edip etmeyeceği, düğünlerin açılma planının ne zaman olduğu, düğünlerin hangi tarihte başlayacağı, 17 Mayıs 2021 tarihinin ardından düğünlerin serbest olup olmayacağı ve 17 Mayıs tarihinin ardından tam kapanma devam edip etmeyeceği ile ilgili gelen soruları cevapladı.

Tam kapanma süreci devam edecek mi?

Ülkece, 17 Mayıs sonrasında tam kapanma sürecinin sonlanmasını umarken, dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kademeli normalleşme kararları için Kabine toplantısında. Kulislerden toplanan bilgiler doğrultusunda, ilk edapta sokağa çıkma yasaklarının akşam saat 21.00'de başlayacağı, cumartesi günleri ise yasak olmayacağı bilgisine ulaşıldı. Esnafların birtakım önlemler doğrultusunda açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs sabahında son bulacak olan tam kapanma sürecinin ardından uygulamaya geçilecek normalleşme planının, pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısı sonrasında açıklanacağını ifade etti.

17 Mayıs sonrası için normalleşme planı

Eğitim ile ilgili haberler iç açıcı değil. Kulislerden alınan bilgilere göre okullar bu yıl da açılmayacak, bu da uzaktan eğitimin devam edeceği anlamına geliyor. Salgının son seyrinde ilerleme olmazsa eğer okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması düşünülüyor. Tam kapanma öncesinde büyük şehirlerden Anadolu'ya gelenlerin geri dönmeleri de endişe ettiriyor. Tam kapanma kararının bitmesi ile tekrar büyük şehirlere dönüş yapacak olan kişiler için önlem alınması gerektiği bildiriliyor. Normalleşme genelinde ilk olarak berber, terzi, kuaför tarzı küçük işletmelerin açılabileceği gündemde. Restoran ve kafelerin açık bölümlerini kullanıma açılarak saat ve müşteri kapasitesiyle açılabileceği konuşuluyor. Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızla sürmekte. Oteller çok geniş önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç katmanlı bir denetim yapılacak. Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.