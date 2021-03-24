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Düğünden dönen aile kaza geçirdi! 2 kişi hayatını kaybetti

Isparta'dan Batman'a düğün dönüş yolunda olan bir araç yolda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan anne ile kızı hayatını kaybetti.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:09
Düğünden dönen aile kaza geçirdi! 2 kişi hayatını kaybetti
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2 kişinin can verdiği trafik kazası Isparta'dan Batman'a dönüş yolunda Gaziantep'te meydana geldi.

Batman'da ikamet eden Tuğluk ailesi geçtiğimiz gün Isparta'ya düğün için geldi. Aile Isparta'da gerçekleştirilen düğün sonrasında Batman'a dönüş yolunda olan ve sürücüsünün Mehmet Tayyip Tuğluk olduğu otomobil karayolunda seyir halindeyken, Gaziantep'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve refüje çıktı

ANNE KIZ CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç içinde bulunan Leyla Tuğluk ile Hediye Tekin'in hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü ile Büşra Tuğluk'un ise yaralandığını tespit etti. 

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, kazada can veren anne kızın cansız bedenleri ise yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZAGaziantep Kaza
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