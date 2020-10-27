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Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü

İstanbul'da bir arkadaşının düğününe katılan Selime Kılıç adlı genç kadın, patlatılan bir havai fişeğin içindeki metal parçanın dizine saplanması sonucunda sakat kaldı. Yaşanan bu korkunç anlar cep telefonu kamerasına yansırken genç kadının avukatı Selim Babaoğlu, açtıkları dava sonucunda bu duruma sebep olanlara 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını ve suçluların biran önce cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

27 Ekim 2020 Salı 17:04
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü
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İstanbul'da bir arkadaşının düğününe katılan Selime Kılıç adlı genç kadın, patlatılan bir havai fişeğin içindeki metal parçanın dizine saplanması sonucunda sakat kaldı. Yaşanan bu korkunç anlar cep telefonu kamerasına yansırken genç kadının avukatı Selim Babaoğlu, açtıkları dava sonucunda bu duruma sebep olanlara 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını ve suçluların biran önce cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Bundan 1 sene önce  Sarıyer'de bir mekanda olan arkadaşının düğününe katılmak için düğün yapılan mekana giden  30 yaşındaki Selime Kılıç Gelin ve Damadın sahneye çıktığı sırada yürüme yolu etrafında bulunan havai fişeklerin ateşlenmesi sonucunda patlayan havi fişeğin içindeki metal bir parçanın genç kadının dizine saptanması sonucunda dizinden yaralandı. Olay sonrasında hemen hastaneye kaldırılan genç kadın bir çok ameliyat geçirmesine rağmen sakat kaldı. Selime Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, müvekkilinin hayatındaki değişiklikleri ve hukuki süreci anlattı.

HAVAİ FİŞEK DİZİNE SAPLANDI

Selime Kılıç'ın adlı genç bir kadın Arkadaşının düğünü olan Sarıyer’deki bir mekanda düğüne katıldı. Olay anını anlatan genç kadının avukatı Avukat Selim Babaoğlu, Gelin ve damadın yürüme yolunda bulunan sağlı sollu bir şekilde dizilmiş volkan denilen havai fişekler bulunduğunu ancak müvekkilimin bu volkanlardan haberi olmadığını diğer davetlilerin de çocuğunun bundan haberi olmadığını söyledi. Gelin ve damadın içeri girmesiyle ateşlenen havai fişekler patladığında içindeki metal tablalardan bir tanesi müvekkilinin diz kapağına saplandığını ve müvekkilinin yere düştüğünü anlatıyor.


OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili kamera görüntülerinin olduğunu bunu mahkemeye sunduklarını patlama anının ve müvekkilinin yere düşme anlarının mevcut olduğunu belirtti. Hatta Mekan sahibinin hiçbir tedbir almadığından bahseden avukat olay sonrasında da hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını söyledi. Havai fişek patlatanların da gerekli ekipmanları olmadığını müvekkilinin apar topar hastaneye kaldırıldığını ekliyor.

DOKTOR RAPORUNA GÖRE ARTIK HİÇ KOŞAMAYACAK

Selime Kılıç'ın tedavi ardından artık hiçe koşamayacağı öğrenilirken avukatın açıklamalarına göre merdiven çıkamayacak durumda olan Sema Kılıç oturduğu evden tedavisi için taşınarak merdiven olmayan bir eve taşındığını daha önce sahalarda çalışırken masa başına geçtiğini ve şu anki işinden ayrılırsa bir daha  iş sahası olarak girebileceği işlerin kısıtlı olduğunu ve müvekkilinin ekonomik açıdan da zorlandığını ve zarara uğraştığı söyledi.

"350 BİN DEĞERİNDE TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Sema kılıç burada sorumlu olarak organizasyonu denetlemekle yükümlü olan mekan sahibinin, organizasyonu hazırlayan firmanın ve 'Volkan' denilen havai fişekleri üreten firmanın ayrı ayrı sorumluluğu olduğunu hem ceza davası hem de şimdilik 350 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirttiler.



Son Güncelleme: 27.10.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulHavai Fişek
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